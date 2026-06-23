La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha ufficialmente ratificato le modifiche ai regolamenti delle power unit per le stagioni 2027 e 2028. L'accordo, raggiunto con team, Formula One Management (FOM) e costruttori, ridefinisce l'equilibrio tra motore a combustione interna e componente elettrica. Attualmente, il rapporto è 53% termico e 47% elettrico. Nel 2027, si passerà al 58% per il motore a combustione interna e al 42% per l'elettrico, per poi raggiungere il 60% termico e 40% elettrico nel 2028. Questo cambiamento rappresenta un'evoluzione significativa nella filosofia tecnica della Formula 1, mirata a ottimizzare le prestazioni e l'esperienza di guida.

Le nuove direttive tecniche

Le nuove direttive tecniche, approvate dal Consiglio Mondiale del Motorsport durante la sua recente riunione a Macao, introducono interventi mirati e specifici. Questi includono modifiche alla potenza del motore a combustione interna, con l'obiettivo di ottimizzarne le prestazioni e l'efficienza. Parallelamente, sono previsti adeguamenti significativi al flusso di carburante, un elemento cruciale per la strategia di gara. Un altro aspetto fondamentale riguarda l'implementazione e l'ottimizzazione del sistema di recupero dell'energia (ERS), che sarà rivisto per garantire una maggiore efficacia. Infine, i regolamenti garantiranno una maggiore flessibilità nella gestione complessiva dell'energia, permettendo ai team di adattare meglio le strategie alle diverse condizioni di pista e di gara.

Contesto e reazioni dei piloti

Il contesto che ha portato a queste decisioni affonda le radici nei regolamenti tecnici entrati in vigore nel 2026. Questi avevano introdotto power unit con una componente elettrica particolarmente significativa, quasi per metà del totale, il che aveva reso la gestione energetica delle vetture estremamente complessa e, per alcuni, meno entusiasmante. Questa complessità aveva generato un diffuso malcontento tra i piloti, con diverse figure di spicco che avevano espresso apertamente il loro dissenso. Tra questi, il campione del mondo Max Verstappen si era distinto per le sue critiche dirette, arrivando a definire le vetture del 2026 come 'Formula E sotto steroidi'.

Le sue dichiarazioni non si erano limitate a una semplice critica, ma avevano incluso anche la minaccia di abbandonare il circus della Formula 1 qualora non fossero stati introdotti cambiamenti sostanziali per migliorare l'esperienza di guida e lo spettacolo in pista. Queste reazioni hanno evidentemente giocato un ruolo cruciale nel processo decisionale che ha portato alle attuali modifiche.

L'accordo preliminare e gli obiettivi

L'adozione di queste nuove regole non è giunta inaspettata. Già il 10 giugno precedente, infatti, era stato annunciato un accordo preliminare di vasta portata tra la FIA, la FOM, i team e i costruttori. Questo accordo aveva delineato la necessità di un riequilibrio graduale tra il motore termico e la componente elettrica, riconoscendo l'importanza di un approccio bilanciato.

L'obiettivo primario di questo riequilibrio è duplice: da un lato, rendere le sessioni di qualifica più aggressive e spettacolari, permettendo ai piloti di sfruttare al massimo la potenza delle vetture senza eccessive limitazioni energetiche. Dall'altro lato, si mira a migliorare complessivamente la gestione dell'energia durante la gara, assicurando che lo spettacolo in pista non venga compromesso da strategie di risparmio eccessivamente conservative. Il pacchetto di modifiche concordato in precedenza comprendeva, inoltre, specifici adeguamenti al flusso di carburante e al sistema di recupero dell'energia, oltre a garantire una maggiore flessibilità operativa per i team, elementi tutti confluiti nelle decisioni ufficiali odierne.