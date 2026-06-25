L'assemblea straordinaria della FIA, riunitasi nella suggestiva cornice di Macao, ha segnato un momento cruciale per la governance della federazione. I membri hanno infatti approvato la rimozione del limite ai mandati presidenziali, una decisione che apre la strada al presidente Mohammed Ben Sulayem per rimanere in carica ben oltre i dodici anni precedentemente stabiliti dal regolamento. Questa modifica sostanziale è stata ratificata attraverso una votazione che ha visto l'eliminazione di una norma introdotta dall'ex presidente Jean Todt, la quale prevedeva un massimo di tre mandati quadriennali consecutivi non solo per la presidenza, ma anche per altri organi direttivi della federazione.

Con l'abolizione di questa restrizione temporale, Ben Sulayem, che attualmente sta svolgendo il suo secondo mandato, avrà la possibilità di presentare nuovamente la sua candidatura per la guida della FIA. Nonostante questa significativa apertura, un altro vincolo statutario rimane in vigore: l'obbligo per il presidente e per altri membri di vertice di avere meno di settant'anni al momento dell'elezione o della rielezione. Un dettaglio importante è che Ben Sulayem, alla prossima tornata elettorale, avrà sessantotto anni, rendendolo quindi pienamente eleggibile secondo le attuali disposizioni.

La continuità della leadership e le sfide future

La rimozione del limite temporale ai mandati apre indubbiamente a una maggiore continuità nella leadership della FIA, un aspetto che potrebbe influenzare profondamente le strategie e le politiche a lungo termine dell'organizzazione.

Tuttavia, la presenza del limite d'età rappresenta ancora l'unico, ma significativo, ostacolo formale a una presidenza potenzialmente illimitata. Si è appreso che lo stesso Ben Sulayem avrebbe espresso interesse per una possibile abolizione anche di questa restrizione anagrafica, un'eventualità che, se concretizzata, modificherebbe ulteriormente il panorama della governance federale.

Il precedente limite di dodici anni era stato concepito con l'obiettivo primario di assicurare un ricambio regolare ai vertici della federazione, promuovendo nuove prospettive e dinamiche. Tale norma si applicava a diverse cariche, non esclusivamente a quella presidenziale, riflettendo una filosofia di rotazione e rinnovamento.

La decisione presa a Macao, pertanto, non è un semplice aggiustamento, ma un vero e proprio cambio di rotta strategico nella governance della FIA. Questa mossa allinea la federazione a modelli più flessibili già adottati da numerose altre federazioni sportive internazionali, che privilegiano la stabilità e l'esperienza della leadership. La discussione sui criteri di eleggibilità e sulla durata dei mandati, in questo contesto di evoluzione, rimane aperta, suggerendo la possibilità di ulteriori modifiche statutarie in futuro.