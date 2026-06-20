Andy Diaz ha lasciato un segno indelebile nella prima giornata della finale scudetto di atletica a Rieti, conquistando la vittoria nel salto triplo con una misura impressionante di 17,24 metri. L’atleta azzurro, seguito allo stadio Guidobaldi dal suo coach Fabrizio Donato, dalla nonna Milagros, dalla fidanzata Valentina e dal suo gruppo di allenamento, ha dimostrato la sua eccellente condizione fisica effettuando solo due salti, risultati comunque sufficienti a garantirgli il successo.

Sul podio, alle sue spalle, si sono classificati Simone Biasutti, che ha raggiunto i 16,61 metri nonostante un vento contrario di -0,4, e Federico Bruno, terzo con 16,37 metri e un vento favorevole di +1,2, stabilendo così il proprio primato personale.

La competizione si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, arricchita dalla presenza sugli spalti di Marcell Jacobs e del suo allenatore Paolo Camossi, a sottolineare l’importanza di questo evento per il panorama dell’atletica italiana.

Altri risultati di spicco dalla finale di Rieti

La giornata di gare a Rieti ha visto brillare anche altri talenti in diverse specialità. Nei 100 ostacoli, Celeste Polzonetti ha registrato un tempo di 12,94 secondi, confermando il suo status tra le migliori atlete della disciplina. Nei 400 metri, il pubblico ha assistito a un confronto serrato e avvincente tra Alice Mangione e Alessandra Bonora, separate da appena due centesimi: Mangione ha tagliato il traguardo in 51,77, mentre Bonora ha chiuso in 51,79.

Nei 10.000 metri di marcia, Francesco Fortunato ha conquistato la vittoria con il tempo di 38:48.31, precedendo il campione Massimo Stano, che ha concluso la prova in 38:53.75. Questi risultati evidenziano l’alto livello tecnico della manifestazione e la competitività degli atleti italiani nelle varie discipline, promettendo un futuro brillante per l’atletica nazionale.

Il valore della finale scudetto per l'atletica italiana

La finale scudetto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e significativi della stagione per l’atletica nazionale. Offre agli atleti un’opportunità cruciale per confrontarsi ai massimi livelli e per testare la propria condizione fisica in vista dei futuri impegni internazionali.

L’evento di Rieti, con la partecipazione di campioni affermati e l’emergere di giovani promesse, è una chiara testimonianza della vitalità del movimento e della sua capacità di attrarre sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

La presenza di figure di spicco come Marcell Jacobs, anche solo in veste di spettatore, rafforza ulteriormente il prestigio della manifestazione e il clima di sostegno reciproco che caratterizza gli atleti. La finale scudetto si conferma, dunque, un momento centrale e insostituibile per la crescita e la promozione dell’atletica italiana a tutti i livelli.