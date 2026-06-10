La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato che le finali dei campionati giovanili di calcio, in programma dall'11 al 30 giugno in diverse località della Romagna, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e, in contemporanea, su Vivo Azzurro TV. Questo evento segna l'atto conclusivo di una stagione che ha visto migliaia di giovani atlete e atleti impegnati su tutto il territorio nazionale, con ben undici scudetti in palio, che spaziano dalle categorie professionistiche a quelle dilettantistiche, sia maschili che femminili. Le città romagnole coinvolte nell'organizzazione e nell'ospitalità di queste importanti sfide includono Cervia, Cesena, Forlì, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina e Milano Marittima.

Valorizzazione dei giovani talenti: un nuovo racconto

Dopo il recente e significativo trionfo europeo dell'Under 17, la FIGC prosegue nel suo percorso strategico volto alla valorizzazione dei giovani talenti. Questa iniziativa si concretizza attraverso l'adozione di «una nuova modalità di racconto e un'importante copertura televisiva», pensata per portare le emozioni del calcio giovanile direttamente nelle case degli italiani. L'obiettivo è offrire una copertura completa e avvincente, che metta in risalto il potenziale e la passione dei futuri protagonisti del calcio.

Le finali: contesto e ampia copertura

Le finali, che culminano con l'assegnazione di undici scudetti in diverse categorie, dall'Under 18 professionisti all'Under 15 dilettanti, rappresentano il momento clou di una stagione giovanile particolarmente intensa e partecipata.

La decisione di garantire una trasmissione capillare degli incontri su Sky Sport e Vivo Azzurro TV sottolinea il forte impegno della FIGC nel conferire una maggiore e meritata visibilità al movimento del calcio giovanile, riconoscendone il valore formativo e sportivo.

Vivo Azzurro TV: la piattaforma del calcio giovanile

Vivo Azzurro TV si conferma come la piattaforma OTT ufficiale della FIGC, un punto di riferimento per gli appassionati che desiderano accedere a contenuti esclusivi. La piattaforma offre una vasta gamma di materiali, tra cui dirette, highlights e contenuti speciali dedicati alle nazionali giovanili e non solo. In passato, Vivo Azzurro TV ha già dimostrato la sua efficacia trasmettendo partite delle finali nazionali del Settore Giovanile e Scolastico, oltre a numerosi incontri del campionato di Serie B femminile e della Final Four del campionato Primavera femminile.

Grazie a questa piattaforma, il calcio giovanile viene raccontato con una prospettiva inedita, arricchita da contenuti on demand e rubriche dedicate al mondo arbitrale e alle storie personali dei giovani protagonisti.