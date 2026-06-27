Leonardo Fioravanti ha conquistato la leadership del ranking mondiale del World Surf League Championship Tour, un traguardo storico per il surf italiano. L’atleta Red Bull ha raggiunto la vetta nella sesta tappa, il Vivo Rio Pro presented by Corona Cero, disputato a Saquarema, in Brasile. Il secondo posto è bastato per superare Ítalo Ferreira e vestire per la prima volta la lycra gialla di numero uno del circuito mondiale.

La semifinale e la finale del Vivo Rio Pro

La semifinale è stata decisiva per la sua corsa alla vetta. Ha superato João Chianca (13,00 a 10,10), ottenendo i punti necessari per scalare la classifica.

In finale, Fioravanti ha aperto con un’onda da 8,17, ma Yago Dora ha vinto la tappa (15,00 contro 13,17). Dora ha brillato con un aerial da 8,50 e una manovra da 6,50; la migliore onda di Fioravanti è stata 7,50. Il risultato ha portato Dora al terzo posto stagionale e Fioravanti alla vetta del ranking mondiale.

Un primato italiano nel surf internazionale

A 28 anni, dopo un decennio ai vertici, il romano è il primo italiano di sempre a comandare il ranking mondiale del Championship Tour. Il successo segue la sua prima vittoria in una tappa del circuito, in El Salvador. “È una sensazione incredibile – le prime parole di Leonardo Fioravanti dopo il risultato – Numero uno al mondo, seconda finale di fila: questo è veramente un sogno”.

Le prossime sfide nel calendario WSL

Con sei tappe ancora in calendario, Fioravanti affronta la sua prima corsa al titolo mondiale da leader. Il circuito riprenderà dall’8 al 18 agosto con l’Outerknown Tahiti Pro presented by I‑SEA, sulla temuta onda di Teahupo’o, dove un italiano sarà per la prima volta in cima al mondo.