Le azzurre del fioretto femminile hanno riconfermato il loro incontrastato dominio agli Europei di scherma, svoltisi ad Antony, nella periferia sud di Parigi. La squadra italiana ha conquistato il titolo continentale a squadre, aggiungendo un altro prestigioso alloro a una bacheca già ricca di successi.

Il quartetto d'oro, composto da Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto, ha affrontato la Francia in una finale che ha visto le italiane imporsi con un netto 45‑31. Questo trionfo segna il quinto oro consecutivo nella specialità per l'Italia, un risultato che sottolinea la straordinaria continuità e l'eccellenza della scherma azzurra.

Con questa vittoria, l'Italia ha raggiunto il suo diciassettesimo titolo europeo nel fioretto femminile a squadre, consolidando la sua leadership a livello continentale.

Una finale dominata: il percorso verso l'oro

La finale è stata una chiara dimostrazione della superiorità italiana. Le azzurre hanno mantenuto il controllo del punteggio fin dalle prime battute, imponendo un ritmo incalzante che le avversarie francesi non sono riuscite a contrastare. La loro performance è stata caratterizzata da precisione e determinazione, trasformando l'incontro in una cavalcata trionfale verso la medaglia d'oro.

Il cammino verso il titolo è stato altrettanto convincente. Nei quarti di finale, il "Dream Team" italiano aveva superato la Polonia con un perentorio 45‑27.

La semifinale ha visto le azzurre travolgere l'Ucraina con un eloquente 45‑22, confermando la loro preparazione e la determinazione a raggiungere il gradino più alto del podio. La vittoria contro le padrone di casa in finale ha sigillato una prestazione impeccabile.

Il trionfo azzurro: voci e medagliere

Questo straordinario successo ha proiettato la spedizione azzurra, guidata dal presidente federale Luigi Mazzone, in vetta al medagliere generale della manifestazione. Un risultato di grande prestigio, ottenuto a una sola giornata dalla conclusione degli Europei, che testimonia la forza e la versatilità della scherma italiana.

Le campionesse hanno condiviso la loro gioia. Martina Batini ha evidenziato la concentrazione del gruppo: “Siamo state bravissime e non era facile.

Faceva molto caldo, ma siamo rimaste super concentrate”. Un commento che rivela la capacità di gestione della pressione. Arianna Errigo ha sottolineato l'equilibrio della squadra: “Siamo un giusto mix di esperienza e freschezza, e insieme alle qualità tecniche questa è la nostra forza”. Una sinergia tra veterane e nuove promesse che si è dimostrata decisiva.

Parallelamente al trionfo del fioretto femminile, la squadra maschile di sciabola ha concluso la sua partecipazione agli Europei con un onorevole quarto posto, contribuendo al bilancio positivo della delegazione italiana.

L'Italia al vertice: un bilancio complessivo degli Europei

Il successo nel fioretto femminile si inserisce in un contesto di eccellenza per l'Italia agli Europei.

Già nei giorni precedenti la finale, la scherma italiana aveva collezionato risultati di grande rilievo. La spada aveva regalato l'oro individuale a Simone Mencarelli e un altro oro nella competizione a squadre, a cui si era aggiunto il bronzo delle sciabolatrici. Questi podi avevano già rafforzato la posizione dell'Italia nel medagliere provvisorio.

Nonostante la Francia mantenesse un leggero vantaggio in termini di secondi posti, la serie di vittorie azzurre, culminata con l'oro del fioretto femminile, ha permesso all'Italia di superare le aspettative e di consolidare la sua posizione di leader. Gli Europei hanno così confermato la scherma italiana come una delle potenze dominanti a livello internazionale, con atleti capaci di esprimere prestazioni di altissimo livello in diverse discipline.