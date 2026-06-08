Un risultato storico per il tennis italiano al Roland Garros ha visto tre tennisti azzurri raggiungere i quarti di finale, un’impresa senza precedenti nell’Era Open per un Major. Questo traguardo ancora più notevole si è verificato in assenza dei due italiani con il ranking più elevato, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non protagonisti di questa edizione.

Tra i grandi protagonisti, Flavio Cobolli ha vissuto la settimana più significativa della sua carriera. Dopo aver raggiunto la sua prima finale in un Major, dove si è arreso ad Alexander Zverev in una combattuta sfida per il titolo, il tennista romano ha fatto il suo ingresso nella Top 10 ATP, posizionandosi alla decima posizione mondiale.

Cobolli è il settimo italiano a compiere questa impresa da quando la classifica ATP è stata istituita nel 1973. Dopo la finale, Cobolli ha espresso un misto di sentimenti: tristezza per il ritiro di Arnaldi, che lo ha privato della semifinale, ma anche grande felicità per il traguardo della Top 10, celebrato con un abbraccio di squadra, come da tradizione per ogni suo best ranking.

Arnaldi e Berrettini: Balzi Significativi nel Ranking

Anche Matteo Arnaldi ha siglato un’ottima performance, raggiungendo la sua prima semifinale Slam, sebbene costretto al ritiro per malattia. Il ligure è balzato dal numero 104 al 34 del ranking mondiale, avvicinandosi al suo best ranking di numero 30. Matteo Berrettini, dopo i quarti di finale (fermato da Arnaldi), ha guadagnato 57 posizioni, attestandosi al numero 48.

Per lui, è il primo quarto Slam dal 2022 e un atteso ritorno al Roland Garros dopo quattro anni di assenza per infortuni.

Un Roland Garros Indimenticabile per il Tennis Azzurro

Il torneo parigino ha visto anche l’exploit di Juan Manuel Cerundolo, capace di eliminare il numero uno del mondo Jannik Sinner al secondo turno e di debuttare nella Top 50, salendo dal numero 56 al 45. La presenza di tre italiani tra i migliori otto del torneo resta un dato storico, segnale della crescita del movimento maschile azzurro. L’ingresso di Cobolli nella Top 10 lo inserisce in una lista prestigiosa di tennisti italiani d'élite, tra cui Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.