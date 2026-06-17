Arianna Fontana, la leggenda dello short track italiano e l'atleta più medagliata nella storia dei Giochi invernali, non ha escluso una sua possibile partecipazione alle Olimpiadi del 2030, che si terranno nelle Alpi francesi. La campionessa ha rivelato, a margine della partenza del Giro di Svizzera a Sondrio, che la “voglia di continuare c’è” ed è attualmente impegnata nella valutazione delle condizioni ideali per intraprendere un nuovo percorso olimpico.

Motivazione e impegno: la sfida dei quattro anni

La decisione di affrontare un'altra avventura a cinque cerchi richiede una profonda riflessione.

Fontana ha infatti sottolineato che “non sto ringiovanendo” e che un percorso olimpico rappresenta un “impegno importante”, non limitato a una singola stagione ma esteso su un arco di ben quattro anni. Insieme al marito e allenatore, Anthony Lobello, l'atleta ha una chiara consapevolezza delle rigorose esigenze che una preparazione di altissimo livello comporta. “Se ci sarà l’opportunità di andare avanti nel modo in cui sappiamo di dover lavorare, ci faremo un pensierino”, ha affermato, evidenziando la necessità di un approccio metodico e professionale.

Obiettivo olimpico: una strategia mirata

La campionessa ha delineato con chiarezza i suoi obiettivi: se dovesse decidere di proseguire, l'unica competizione che avrebbe in mente sarebbe quella olimpica.

Le Coppe del Mondo, i Mondiali e gli Europei verrebbero considerati esclusivamente come tappe di avvicinamento, strumenti per testare la propria condizione e quella delle avversarie, senza rappresentare fini a se stessi.

Futuro aperto: tra nuove opportunità e la pista

Fontana ha ribadito la sua strategia di “tenere tutte le porte aperte”, evitando di precludersi qualsiasi possibilità. Ha spiegato che, dopo le ultime Olimpiadi, ha avuto l'opportunità di esplorare “mondi diversi” e che molte persone desiderano coinvolgerla in “nuovi progetti”. Nonostante ciò, ha precisato di non avere “fretta di rimettermi sui pattini”, indicando che i prossimi mesi saranno dedicati a un'attenta analisi delle varie opportunità che si presenteranno.

Mente e corpo: il fattore determinante

Un aspetto cruciale della sua riflessione riguarda il rapporto tra mente e corpo. “Ho imparato che il corpo segue se la mente c’è”, ha dichiarato Fontana, evidenziando l'importanza della motivazione. Pur essendo consapevole delle sue capacità fisiche – “Fisicamente so che potrei arrivarci” – la vera incognita rimane la presenza delle “motivazioni giuste” per sostenere un impegno così gravoso. Questa apertura verso i Giochi del 2030 non è una novità. Già in un'intervista rilasciata a marzo, la pattinatrice aveva lasciato intendere la possibilità di continuare, affermando: “So che fisicamente potrei farcela ma è da vedere se trovo la giusta motivazione”. In quell'occasione, aveva anche espresso stupore per la reazione del suo corpo a 36 anni, dopo “tre infortuni importanti”, definendola “veramente inaspettata e incredibile”. La sua resilienza fisica, dunque, non è in discussione, ma la spinta mentale sarà il fattore determinante.