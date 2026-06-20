Taylor Fritz ha ribadito il suo dominio su Alexander Zverev, eliminando il tedesco nelle semifinali dell’ATP 500 di Halle. L’americano si è imposto in tre set combattuti, con il punteggio di 6-7(4), 6-4, 7-5, mettendo fine alla notevole striscia di dieci vittorie consecutive di Zverev. Il tennista tedesco, reduce dal trionfo al Roland Garros e sostenuto dal pubblico di casa, ha trovato in Fritz un ostacolo insormontabile. La sfida, durata due ore e 43 minuti, è stata particolarmente impegnativa per Zverev, che ha mostrato segni di affaticamento dovuti al caldo, richiedendo assistenza medica già durante il primo set.

Questa vittoria segna la settima consecutiva di Fritz su Zverev, confermando l’americano come una vera e propria bestia nera per il numero tre del mondo. Il bilancio complessivo degli scontri diretti è ora di dieci vittorie a cinque a favore di Fritz. Negli ultimi tre anni, il tennista statunitense ha prevalso in otto dei nove confronti diretti, dimostrando la sua superiorità su diverse superfici e in contesti importanti, inclusi tornei del Grande Slam e finali di altri eventi di rilievo.

Il dominio di Fritz si consolida

La semifinale di Halle ha rappresentato un ulteriore capitolo di una rivalità che, negli ultimi tempi, si è fatta sempre più sbilanciata. Zverev continua a faticare sull’erba, una superficie che non gli ha ancora regalato grandi soddisfazioni.

Il suo record in carriera sull'erba è di 48 vittorie e 23 sconfitte, senza alcun titolo conquistato e con tre finali perse, due delle quali proprio a Halle (nel 2017 e 2018) e una a Stoccarda (nel 2025, dove fu sconfitto proprio da Fritz). Anche i duelli contro i top-10 del ranking mondiale si rivelano spesso ostici per il tedesco: nelle ultime venti sfide contro avversari di questa caratura, ha ottenuto solamente tre vittorie.

D’altro canto, Taylor Fritz, dopo aver raggiunto la finale a Stoccarda la settimana precedente, approda alla sua ventiduesima finale in carriera. Questo traguardo lo rende il primo statunitense a raggiungere la finale di Halle dopo Mardy Fish nel 2024. In finale, Fritz affronterà il connazionale Frances Tiafoe, che ha superato Daniel Altmaier con un perentorio 6-1, 6-3.

Sarà un evento storico per il torneo tedesco, in quanto si tratterà della prima finale tutta americana nella sua storia.

La rivalità e i numeri del confronto

Il confronto tra Fritz e Zverev ha visto l’americano imporsi in momenti cruciali, come le semifinali degli US Open 2024 e le finali di Stoccarda 2025. L'ultima vittoria di Zverev contro Fritz risale al Masters 1000 di Roma del 2024, più di due anni fa. Per la finale di Halle, Fritz parte come favorito, non solo per la sua eccellente forma recente, ma anche per il bilancio degli scontri diretti con Tiafoe, che lo vede in vantaggio per 7-1. Questa finale promette di essere un momento significativo per il tennis americano e per la storia del torneo.