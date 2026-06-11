Taylor Fritz ha raggiunto un traguardo significativo al BOSS Open di Stoccarda, conquistando la sua 350ª vittoria in carriera nel circuito ATP. L'americano, testa di serie numero due e campione in carica sull’erba tedesca, ha superato il ventenne spagnolo Martin Landaluce in un incontro combattuto, conclusosi con il punteggio di 6-7(4), 7-5, 7-6(3). Nonostante una stagione su terra battuta poco brillante, Fritz ha dimostrato grande determinazione, ribaltando una situazione critica nel secondo set e beneficiando di un errore di Landaluce nel tie-break decisivo.

“Penso di essere migliorato durante la partita, e questo mi dà molta fiducia,” ha dichiarato Fritz.

Fritz: 350 vittorie, unico americano attivo con questo traguardo

Con questo risultato, Taylor Fritz è l'unico tennista statunitense attivo ad aver raggiunto le 350 vittorie nel circuito maggiore. Il californiano ha espresso le sue ambizioni: “Mi piacerebbe arrivare a 500 vittorie, ma sto solo cercando di restare in salute e giocare un buon tennis.” Il numero 10 del mondo, al suo debutto stagionale sull'erba, punta al suo sesto titolo su questa superficie; solo Novak Djokovic (otto successi) vanta più titoli sull'erba tra i giocatori in attività. Il prossimo avversario di Fritz sarà l'italiano Mattia Bellucci.

Gli altri risultati del BOSS Open di Stoccarda

Al BOSS Open di Stoccarda, la giornata di giovedì ha visto altre sfide importanti. Il ceco Jiri Lehecka (quarta testa di serie) ha superato James Duckworth per 6-7(8), 6-4, 7-6(3). Anche Frances Tiafoe (sesto favorito e campione uscente) ha avanzato, battendo l'australiano Rinky Hijikata, raggiungendo il suo cinquantesimo quarto di finale in carriera. Sorpresa l'eliminazione di Nick Kyrgios per mano del qualificato giapponese Sho Shimabukuro, al suo primo quarto di finale a livello di tour, che si proietterà nella Top 100 mondiale.

Il torneo di Stoccarda continua a delineare i protagonisti della stagione sull'erba. Per Taylor Fritz, questa vittoria è un importante traguardo personale e un segnale delle sue ambizioni per i prossimi impegni.