Un epilogo amaro ha segnato il Gran Premio di Monaco per Pierre Gasly e il team Alpine. Il pilota francese ha visto svanire un potenziale podio a causa di una doppia penalità per eccesso di velocità in pit lane. La scuderia ha presentato una richiesta formale di diritto di revisione alla FIA, contestando le sanzioni.

Durante la corsa, sei piloti sono stati sanzionati per eccesso di velocità in pit lane (0,1 km/h oltre il limite di 60 km/h per tutti, tranne Gasly che, nella seconda infrazione, è stato registrato a 0,4 km/h oltre). Le penalità, di cinque secondi ciascuna, hanno totalizzato dieci secondi per Gasly, facendolo scivolare dal terzo al settimo posto dopo aver tagliato il traguardo in zona podio.

La delusione di Gasly e la richiesta di Alpine

Al termine della gara, Pierre Gasly ha espresso la sua profonda delusione: "Sono semplicemente distrutto. Lavoriamo tutti così duramente per questi momenti, e poi quando ti vengono tolti per cose che dobbiamo rivedere... La squadra ha impostato il limitatore di velocità correttamente, l'ho attivato molto prima della linea in entrambe le occasioni. Ho tagliato il traguardo in P3 a Monaco e poi ci penalizzano e finiamo lontano". Il team BWT Alpine Formula 1 ha confermato la richiesta di diritto di revisione alla FIA, dichiarando: "Dopo il risultato del Gran Premio di Monaco, il team BWT Alpine Formula 1 può confermare di aver richiesto un diritto di revisione alla FIA in seguito alle penalità applicate per eccesso di velocità in pit lane".

Gasly ha aggiunto: "Spero che possano lottare, spero che possano fare ricorso, perché sento che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare".

Dinamica di gara e contestazione delle penalità

La gara di Monaco è stata ricca di eventi (Safety Car e bandiera rossa). Gasly, partito dalla nona posizione, aveva recuperato fino al quarto posto, poi terzo dopo una penalità a George Russell. Le sanzioni post-gara hanno radicalmente cambiato la classifica. La richiesta di revisione di Alpine mira a esaminare le modalità di rilevamento e applicazione delle penalità, nella speranza di restituire a Gasly il risultato ottenuto in pista.

La vicenda resta aperta e la decisione della FIA sarà determinante per il prosieguo della stagione, per il morale del pilota e le ambizioni del team francese.