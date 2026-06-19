Pierre Gasly ha riottenuto il suo posto sul podio del Gran Premio di Monaco, dopo che la richiesta di revisione presentata dal team Alpine in merito alle penalità inflitte al pilota francese è stata accolta. La decisione, giunta al termine di una settimana di intense polemiche e ricorsi, ha ribaltato l'esito della gara monegasca, che aveva visto Gasly scivolare dalla terza alla settima posizione.

Durante il Gran Premio, Gasly era stato sanzionato due volte per eccesso di velocità nella corsia box, accumulando dieci secondi di penalità. Alpine, convinta che il proprio pilota avesse rispettato i limiti, ha immediatamente contestato le decisioni, sostenendo che le misurazioni ufficiali della velocità fossero inaccurate.

La questione delle penalità aveva coinvolto anche altri piloti, tra cui Lewis Hamilton e Oscar Piastri, che avevano scontato le loro sanzioni in gara, e George Russell, che aveva ricevuto un drive-through per un'irregolarità nella procedura. L'elevato numero di sanzioni aveva sollevato dubbi sull'affidabilità del sistema di monitoraggio della velocità in pit lane, spingendo persino i commissari a chiedere chiarimenti alla direzione gara, che inizialmente aveva escluso problemi tecnici.

L'ammissione di errore e la revisione

Al termine della corsa, tre penalità non erano ancora state scontate: due per Gasly e una per il suo compagno di squadra Franco Colapinto. Alpine ha concentrato la propria difesa esclusivamente sul caso di Gasly, ritenendo che la penalità fosse dovuta a un errore di misurazione.

Successivamente, la Formula One Management (FOM), in qualità di cronometrista ufficiale, ha ammesso che la distanza utilizzata per calcolare la velocità era imprecisa e aveva sovrastimato la velocità della vettura numero 10. Questa ammissione ha confermato la tesi del team francese, fornendo la base per la revisione.

La richiesta di revisione di Alpine è stata accolta dopo la presentazione di nuove prove, considerate rilevanti e significative. La FIA, a seguito di una seconda udienza, ha quindi deciso di annullare le penalità inflitte a Gasly, ripristinando il suo podio. La decisione ha generato reazioni nel paddock: Mercedes e McLaren avevano inizialmente valutato la possibilità di ricorrere.

Mercedes ha poi ritirato la propria istanza, dichiarando che "La discussione collaborativa con FIA e Formula One ha mostrato la loro determinazione a rivedere le circostanze uniche emerse a Monaco e ad affrontare in modo proattivo i fattori che le hanno causate".

Implicazioni future e dibattito

La vicenda ha acceso un ampio dibattito su come gestire situazioni simili in futuro. Alcuni sostengono che, in caso di errori tecnici accertati, le penalità dovrebbero essere sempre riconsiderate, mentre altri ritengono che le decisioni dei commissari debbano rimanere definitive per garantire uniformità e certezza sull'esito della gara. L'episodio sottolinea l'importanza cruciale di un sistema di controllo affidabile e trasparente, specialmente in un contesto competitivo come la Formula 1, dove ogni dettaglio può influenzare l'esito del campionato.

La classifica finale del Gran Premio di Monaco, in ogni caso, continuerà a essere oggetto di discussione tra team e piloti, con la speranza che tali episodi non si rivelino decisivi per l'assegnazione del titolo mondiale.