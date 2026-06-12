Il pilota francese dell'Alpine, Pierre Gasly, è stato ufficialmente reintegrato al terzo posto del prestigioso Gran Premio di Monaco. La FIA, l'organo di governo dello sport automobilistico, ha comunicato venerdì la sua decisione di annullare le due penalità da cinque secondi che erano state inflitte a Gasly. Questa mossa restituisce al pilota il podio che aveva conquistato in pista, alterando la classifica finale e facendo scivolare Isack Hadjar al quarto posto.

Il Ricorso e l'Errore di Cronometraggio

Inizialmente, a seguito della gara, Gasly era retrocesso al settimo posto nella classifica generale.

Questa penalizzazione era dovuta a due sanzioni, ciascuna di cinque secondi, comminate per un presunto eccesso di velocità nella pit-lane, dove il limite è fissato a 60 km/h. Il team Alpine ha prontamente presentato un ricorso formale, sostenendo con fermezza che le penalità fossero il risultato di un palese errore di cronometraggio. La FIA ha accolto il diritto di revisione del caso, riconoscendo l'effettiva presenza di un errore e procedendo, di conseguenza, all'annullamento delle sanzioni precedentemente imposte al pilota francese.

Dettagli dell'Errore Tecnico Riconosciuto

Durante l'udienza che ha portato alla revisione del caso, è emerso un dettaglio cruciale: il sistema di cronometraggio della FIA aveva misurato in modo errato la distanza nella zona di ingresso ai box.

Nello specifico, la misurazione si era rivelata più corta di ben 77 centimetri rispetto alla sua reale estensione. Questo errore ha avuto come conseguenza una significativa sovrastima delle velocità rilevate per i veicoli in transito. A riprova della sua innocenza, il team Alpine ha fornito dati telemetrici precisi e inequivocabili, i quali hanno dimostrato chiaramente che Gasly non aveva in alcun modo superato il limite di velocità consentito. Di fronte a queste prove, la FIA ha ammesso ufficialmente l'errore tecnico nel proprio sistema.

Conseguenze sulla Classifica Finale del Podio

Grazie all'annullamento delle penalità, Pierre Gasly si ricolloca stabilmente sul podio del Gran Premio di Monaco.

La sua posizione è ora ufficialmente il terzo posto, alle spalle di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Questa rettifica ha un impatto diretto su Isack Hadjar, che, avendo temporaneamente ereditato la terza posizione dopo le penalità iniziali, scende ora al quarto posto nella classifica finale. È fondamentale precisare che questa importante modifica della classifica riguarda esclusivamente Gasly. La FIA ha infatti chiarito che non è possibile annullare penalità già scontate da altri piloti o team che non hanno presentato un ricorso formale entro i termini previsti dal regolamento.