Genova si prepara a ospitare nuovamente un evento di grande adrenalina: domenica 28 giugno, il Red Bull Genova Cerro Abajo 2026 vedrà sfidarsi in città i migliori rider del mondo, specialisti delle spettacolari discese di urban downhill. Il percorso, confermato dopo il successo delle edizioni precedenti, prenderà il via dal Monte Peralto, in prossimità della stazione a monte della funicolare del Righi, snodandosi lungo le storiche ‘Mura Nuove’ del XVII secolo. Un primo salto condurrà i partecipanti nella ‘creuza’ di Salita Superiore San Simone, per poi proseguire su salita Emanuele Cavallo, un tratto noto per la sua ripida pendenza e un tornante particolarmente impegnativo.

Il tracciato, che si estende per oltre due chilometri, attraversa la circonvallazione a monte e la Spianata Castelletto, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città. Da qui, la discesa prosegue su corso Carbonara, svoltando in vico dell’Incarnazione per raggiungere il traguardo in largo della Zecca. Questa competizione non è solo una sfida sportiva, ma anche un vero e proprio viaggio tra storia e cultura: grazie alla collaborazione tra Red Bull e Treccani, il pubblico avrà l'opportunità di esplorare una speciale mappa culturale che narra i luoghi attraversati dalla gara, valorizzando la lingua, la storia e il ricco patrimonio della città.

Sport e cultura nel cuore di Genova

Il Red Bull Genova Cerro Abajo 2026 va oltre le discese mozzafiato.

Lungo il percorso, Genova si rivela in tutta la sua autenticità, attraverso le sue crêuze, i caruggi, la poesia e la musica d’autore. Ogni segmento della gara si trasforma in una tappa di un viaggio culturale unico, tra scorci urbani suggestivi, proverbi popolari e tradizioni che definiscono l'identità profonda della città. La partenza dal Righi offre un panorama che abbraccia il porto, la riviera e le antiche fortificazioni, mentre la discesa verso Castelletto attraversa eleganti ville liberty e inebrianti profumi tipici della cucina ligure.

Durante il weekend del 27 e 28 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove la tecnica raffinata e il coraggio degli atleti si intrecciano armoniosamente con la storia millenaria e le suggestioni uniche di Genova.

Il tracciato, studiato per esaltare al massimo le abilità dei rider, diventa così anche un modo inedito per leggere la città attraverso le storie e i personaggi iconici che ne hanno plasmato l’identità nel tempo.

L'edizione 2026: numeri, protagonisti e novità

La tappa genovese si conferma come l’unica fermata europea del circuito mondiale almeno fino al 2027, ribadendo il ruolo strategico della città nella scena internazionale dell’urban downhill. Il percorso si estende per 2,2 chilometri, con un dislivello di 279 metri, e integra abilmente ostacoli tecnici nel tessuto urbano. Nel 2025, l’evento ha richiamato tra 35.000 e 40.000 spettatori, trasformando la gara in una vera e propria festa cittadina.

L’edizione 2026 introduce una significativa novità nel calendario, anticipando la manifestazione ai primi giorni caldi di giugno, e amplia notevolmente la copertura mediatica: la gara sarà infatti trasmessa in diretta su Red Bull TV, Mediaset 20 e sul sito Sportmediaset.

La competizione, accessibile gratuitamente al pubblico, vedrà nuovamente in gara i vincitori delle scorse edizioni, Tomáš Slavík e Roger Vieira, insieme a Lucas Vega, atleta ligure che potrà contare sull'entusiastico sostegno dei tifosi di casa. L’appuntamento con la finale è fissato per domenica 28 giugno alle ore 16.15, mentre le qualifiche si svolgeranno sabato 27 giugno. Genova si afferma così come capitale europea dell’urban downhill, dimostrando la sua capacità di coniugare in modo eccellente sport, spettacolo e la valorizzazione del suo straordinario territorio urbano.