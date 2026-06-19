I Campionati Panamericani di ginnastica artistica 2026, svoltisi a Rio de Janeiro, hanno visto Stati Uniti e Canada dominare le rispettive categorie, assicurandosi la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’evento ha segnato anche il ritorno in gara di Rebeca Andrade e la conquista della qualificazione mondiale da parte del Brasile.

Risultati e qualificazioni ai Mondiali 2026

Nella categoria donne senior, gli Stati Uniti hanno conquistato l'oro, seguiti dal Brasile e dal Canada. Queste tre nazioni, insieme ad Argentina e Messico, si sono qualificate per i Mondiali 2026.

Nell'individuale all-around, le statunitensi Claire Pease e Charleigh Bullock hanno occupato i primi due gradini del podio, con la brasiliana Thais Fidelis terza.

Tra gli uomini senior, il Canada ha primeggiato, dietro Colombia, Stati Uniti e Brasile. Anche in questa categoria, le prime cinque squadre hanno ottenuto il pass per i Mondiali. Nelle categorie junior, gli Stati Uniti hanno dominato sia tra le donne che tra gli uomini.

Il ritorno di Rebeca Andrade e la performance del Brasile

L'edizione 2026 ha segnato il tanto atteso ritorno in gara di Rebeca Andrade dopo venti mesi di assenza. La ginnasta brasiliana, già oro olimpico a Tokyo e Parigi, ha ottenuto la miglior media al volteggio (14.459 punti), qualificandosi per la finale dell'attrezzo.

Andrade ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno “ad alto livello” e l'emozione di esibirsi davanti al pubblico di casa.

Il Brasile ha piazzato atlete nelle finali di parallele asimmetriche (Gabriela Bouças e Sophia Weisberg), trave (Thais Fidelis e Julia Soares) e corpo libero (Sophia Weisberg e Thais Fidelis). Nel settore maschile, la squadra ha chiuso al quarto posto, assicurandosi l'ultima vaga mondiale. Diogo Soares e Vitaliy Petrov saranno presenti nelle finali individuali, con Diogo Soares e Caio Souza alle parallele, e Arthur Nory alla sbarra fissa. Arthur Nory ha commentato che la squadra ha “fatto la nostra parte” per ottenere la qualificazione ai Mondiali.

L'importanza della qualificazione ai Mondiali per Los Angeles 2028

La qualificazione ai Mondiali di Rotterdam (17-25 ottobre) è cruciale: le prime tre squadre maschili e femminili otterranno l'accesso diretto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Brasile, reduce da una storica medaglia di bronzo femminile ai Giochi di Parigi 2024, punta a consolidare la crescita del proprio movimento. L'evento panamericano ha confermato la competitività delle nazionali americane e l'emergere di nuovi talenti.