La seconda tappa del Giro di Svizzera ha visto protagonisti Elisa Longo Borghini tra le donne e il francese Roman Gregoire tra gli uomini. La frazione, svoltasi a Locarno su 106 chilometri, è stata caratterizzata da una giornata intensa e ricca di colpi di scena.

Nel settore femminile, la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Uae) ha deciso la corsa con un'azione solitaria a nove chilometri dal traguardo. La piemontese ha staccato avversarie di alto livello, tra cui Kasia Niewiadoma, tagliando il traguardo con un vantaggio significativo su Sarah Van Dam, seconda.

Questa vittoria ha permesso a Longo Borghini di conquistare la maglia di leader della classifica generale, con ventisette secondi di margine su Lauren Dickson, confermando la sua abilità nelle corse a tappe.

Gregoire trionfa tra gli uomini, Pogacar gregario

La gara maschile ha visto il successo di Roman Gregoire, impostosi in una volata ristretta. Tadej Pogacar, già leader, ha lavorato per il compagno Jhonatan Narvaez. Pogacar ha poi tentato un attacco personale, ma la sua azione è risultata tardiva. Il suo ruolo di gregario ha dato valore alla vittoria di Gregoire.

Classifica ufficiale femminile

I dati ufficiali della seconda tappa del Tour de Suisse Femmes hanno mostrato una classifica differente.

La vittoria è andata a Demi Vollering, che ha preceduto Elisa Longo Borghini di diciotto secondi. Terza Kim Cadzow, sesta Gaia Realini. Nella classifica generale, Vollering guida con un vantaggio di un minuto e ventisei secondi su Longo Borghini e di un minuto e ventotto su Realini. Questi risultati confermano l'elevata competitività e il livello delle atlete.

La tappa di Locarno ha offerto spunti tecnici e tattici di rilievo, con protagonisti capaci di animare la corsa. Le prossime frazioni si preannunciano combattute, con la lotta per la maglia di leader ancora apertissima.