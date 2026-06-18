Una seconda tappa del Giro di Svizzera Femminile che lascia sentimenti contrastanti. Da un lato c'è l'esultanza italiana per la splendida vittoria di Elisa Longo Borghini, capace di imporsi sul traguardo di Locarno e di sfilare la maglia gialla di leader a Femke de Vries. Dall'altro, però, restano le immagini da brivido dell'ultimo chilometro, segnato da una rovinosa caduta che ha visto come sfortunata protagonista la slovena Urška Žigart.

Il video dell'incidente all'ultimo chilometro

Tour de Suisse 2026 kadınlar yarışında bugünkü 2. etapta son km'nin hemen altında Urska Zigart, hız tümseğinden geçerken dengesini kaybedip yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.



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Le immagini emerse nel dopo gara mostrano la dinamica esatta dell'incidente.

Žigart si trovava alla guida del suo gruppetto all'inseguimento della testa della corsa. Proprio sotto il cartello del triangolo rosso, che indica l'ingresso negli ultimi mille metri, la ciclista della AG Insurance-Soudal è transitata a fortissima velocità sopra un dosso rallentatore.

L'impatto con il dosso è stato violentissimo e impossibile da ammortizzare: Žigart ha perso completamente il controllo del manubrio, venendo letteralmente sbalzata dalla bicicletta. Una carambola ad altissima velocità che ha inevitabilmente coinvolto anche le atlete che la seguivano a ruota, tra cui l'italiana Sara Casasola, la svizzera Ginia Caluori e l'olandese Maya Kingma.

Trasporto in ospedale per accertamenti

Nonostante la gravità dell'impatto, la slovena ha trovato la forza di risalire in sella per onorare la corsa e tagliare il traguardo, seppur con un ritardo di circa un quarto d'ora da Longo Borghini. Subito dopo l'arrivo, lo staff medico e i responsabili del team l'hanno presa in consegna per trasportarla d'urgenza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Se per le altre atlete coinvolte si parla principalmente di abrasioni e qualche punto di sutura (come nel caso di Casasola), si attendono ancora aggiornamenti ufficiali sulle condizioni cliniche della Žigart.

Un inizio di Giro complicato per la slovena

Questo brutto incidente arriva dopo una prima frazione in cui la Žigart aveva già vissuto momenti di apprensione.

Nella tappa d'apertura di ieri, la slovena si era messa in mostra con un attacco coraggioso, ma le cose si erano complicate non appena la strada aveva iniziato a scendere. In un tratto di discesa tecnica, l'atleta era apparsa visibilmente bloccata e impaurita, palesando enormi difficoltà nel condurre il mezzo e finendo per staccarsi dal gruppo di testa.

Oggi, un pizzico di sfortuna e un'insidia stradale non adeguatamente segnalata o assorbita hanno purtroppo trasformato le sue paure in una brutta realtà. Tutto il mondo del ciclismo si stringe attorno a lei sperando che i controlli in ospedale escludano fratture o conseguenze gravi.

Polemiche sulla sicurezza: Alcuni testimoni locali a Locarno hanno riferito che l'insidia sul manto stradale (il dosso/dissuasore) era stata parzialmente segnalata dall'organizzazione con della vernice spray fluorescente. Tuttavia, le atlete sono sopraggiunte a una velocità tale da rendere la segnalazione insufficiente, sollevando inevitabili discussioni sulla sicurezza del finale di tappa.