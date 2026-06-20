La settima frazione del Giro Next Gen regala spettacolo e verdetti pesantissimi sulle rampe abruzzesi. Nella Sulmona-Guardiagrele, con l'arrivo in salita a Piana delle Mele, il francese Aubin Sparfel firma un capolavoro di tempismo e forza, conquistando la vittoria di tappa. Il vero trionfatore di giornata è però Lorenzo Mark Finn: il leader della corsa controlla i rivali, piazza la stoccata nel finale e blinda una Maglia Rosa che, alla vigilia della cronometro conclusiva, appare ormai inattaccabile.

La cronaca della corsa: la fuga e l'azione sul Passo Lanciano

La prima parte di gara è stata caratterizzata da un ritmo forsennato e da continui scatti. Dopo una serie di tentativi, è riuscito a sganciarsi un drappello di attaccanti molto interessante, comprendente tra gli altri Cattani, Anastasia, Martini, Scalco, Fraticelli, Remelli e Bessega.

Le pendenze del Passo Lanciano hanno però frantumato i battistrada. Lungo l'ascesa è emerso con prepotenza il francese Remy Daumas, capace di isolarsi e rimanere da solo al comando della corsa. La sua azione solitaria si è esaurita a circa 15 chilometri dall'arrivo, quando su di lui sono piombati quattro contrattaccanti fuoriusciti dal gruppo principale: Aubin Sparfel, Ibai Villate, Matteo Scalco ed Elliot Rowe.

Questo quintetto ha guadagnato il margine necessario per approcciare l'ascesa finale verso Piana delle Mele (4 km al 7% di pendenza media) in posizione di avanguardia.

Salita finale: il duello Sparfel-Rowe e la fiammata di Finn

Sulle prime rampe di Piana delle Mele, Sparfel ha rotto gli indugi imprimendo una serie di accelerazioni secche per fare selezione. L'unico in grado di replicare colpo su colpo e rimanere agganciato alla sua ruota è stato un tenace Elliot Rowe.

Nel frattempo, dietro, la situazione dei big è rimasta congelata dall'atteggiamento regale della Maglia Rosa. Lorenzo Mark Finn è apparso in perfetto controllo per tutta la salita. I suoi diretti inseguitori in classifica, i sudamericani Mateo Ramirez ed Henrique Bravo, non hanno mai trovato lo spazio né le gambe per impensierirlo veramente.

In vista dell'ultimo chilometro, Finn ha deciso di passare dal controllo al contrattacco: con una sventagliata micidiale ha costretto Ramirez e Bravo alla resa, riportandosi quasi sulla scia dei battistrada. Davanti, Rowe ha tentato il tutto per tutto insistendo nella sua azione di testa, ma nelle ultime centinaia di metri Sparfel lo ha saltato di potenza, andando a braccia alzate sul traguardo.

🏆🔥 𝘼𝙐𝘽𝙄𝙉 𝙎𝙋𝘼𝙍𝙁𝙀𝙇 🇨🇵 𝙎'𝙄𝙈𝙋𝙊𝙎𝙀 𝙎𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙂𝙄𝙍𝙊 𝙉𝙓𝙏 !!! 🇮🇹🚀✨️



Le français s'est esseulé avec Finn 🇮🇹 et Rowe 🇬🇧 dans le final et les bat au punch !! 💥💯#GiroNextGen pic.twitter.com/nxsGwNmiYR — Cyclisme Français 🇨🇵 (@LeCyclismeFR) June 20, 2026

La situazione in Classifica Generale

Subito dietro ai primissimi è piombato un monumentale Lorenzo Mark Finn.

Il corridore della Red Bull - BORA - hansgrohe guadagna ulteriormente terreno sui rivali diretti, mettendo una seria ipoteca sul successo finale. La nuova classifica generale recita:

1. Lorenzo Mark FINN (RBC) — 25:24:40

Mateo RAMIREZ (UAZ) a 1'16''

Henrique BRAVO (SQD) a 1'18''

Rémi ARSAC (DCD) a 2'23''

Aubin SPARFEL (DCD) a 2'30''



Domani il Giro Next Gen si chiuderà con la cronometro individuale. Un esercizio contro il tempo dove Finn partirà forte di un tesoretto di 1'16'' su Ramirez e 1'18'' su Bravo; un margine che, salvo clamorosi imprevisti, gli consentirà di sfilare in passerella e godersi il trionfo finale.