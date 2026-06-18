Una frazione spettacolare, nervosa e ricca di colpi di scena ha caratterizzato la quinta tappa del Giro d'Italia Next Gen di ciclismo, andata in scena sul selettivo e tecnico circuito di Bacoli. Al termine di una giornata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, a esultare sul traguardo è il belga Matisse Van Kerckhove (Visma-Lease a Bike Development), capace non solo di imporsi nello sprint a due, ma anche di balzare al comando della classifica generale conquistando la maglia rosa.

Matisse Van Kerckhove wins Stage 5 of the Giro d'Italia Next Gen and moves into the GC lead! 🩷 pic.twitter.com/0z7a0M38tv — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 18, 2026

La fuga della prima ora e il circuito dei Campi Flegrei

Il percorso disegnato attorno a Bacoli, un circuito molto tecnico punteggiato da una sequenza ravvicinata di strappi e con il fulcro nella salita di Monte Procida, ha promesso battaglia fin dai primi chilometri. La corsa si è animata subito con il via libera a una fuga di spessore composta da sei corridori: Nicolò Arrighetti, Mattia Negrente, Jurgen Zomermaand, Matthew Grindley, Jesper Stiansen e Matthew Dodd.

I battistrada hanno trovato subito un buon accordo, guadagnando un margine interessante sul gruppo principale, rimasto a lungo sornione.

Si accende la bagarre tra i big: gli attacchi di Finn

La tranquillità del plotone si è frantumata nel corso del penultimo giro. Sulle pendenze di Monte Procida si è accesa la sfida tra i pretendenti alla classifica generale: ad accendere la miccia è stato Lorenzo Mark Finn. L'attacco deciso del corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe ha letteralmente selezionato il gruppo dei migliori, riducendolo a pochissimi elementi. Dopo lo scollinamento, tuttavia, tra i big è mancato l'accordo e il ritmo è rallentato.

A approfittare di questo momento di stallo è stato Matisse Van Kerckhove. Con una splendida azione di forza, il belga è fuoriuscito dal drappello dei favoriti e si è riportato sui superstiti della fuga della prima ora.

L'ultimo giro ha ricalcato lo stesso identico copione: Finn ha attaccato nuovamente con veemenza sulla salita principale, costantemente marcato a uomo dal francese Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale). L'accelerazione ha permesso a Finn e a una manciata di inseguitori di riagguantare la testa della corsa.

Il finale: Van Kerckhove se ne va, Arrighetti ci prova fino all'ultimo

Finita la salita, lo scenario si è ripetuto: l'assenza di collaborazione nel gruppetto di testa ha spento l'azione dei big. Capito il momento di incertezza, Van Kerckhove ha piazzato il contropiede decisivo, portando via con sé solo un mai domo Nicolò Arrighetti (General Store-Essegibi-F.lli Curia).

I due hanno guadagnato rapidamente il vantaggio necessario per andare a giocarsi la tappa.

Nello sprint conclusivo sul lungomare di Bacoli, Van Kerckhove ha preso la testa; Arrighetti ha imbastito una bellissima rimonta negli ultimi metri, ma il belga è riuscito a resistere per pochissimi centimetri, conquistando un successo pesantissimo. Il gruppetto degli inseguitori, regolato da Thor Michielsen davanti a Sparfel e comprendente anche Lorenzo Mark Finn, è arrivato sul traguardo con un ritardo di 11".

Le classifiche: Van Kerckhove veste la Maglia Rosa

Grazie agli 11" guadagnati sul traguardo e agli abbuoni, Matisse Van Kerckhove scalza la concorrenza e si prende la leadership del Giro Next Gen con 15" di vantaggio sul connazionale Matteo Vanhuffel e 17" su Aubin Sparfel.

Ordine d'arrivo 5ª tappa (Bacoli - Bacoli):

Matisse Van Kerckhove (VLD) in 3h27'25" Nicolò Arrighetti (GEF) s.t. Thor Michielsen (LTF) +11" Aubin Sparfel (DCD) +11" Matteo Scalco (XAD) +11"

Classifica Generale dopo la 5ª tappa: