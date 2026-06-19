Il campioncino più atteso non ha tradito le enormi aspettative della vigilia. Nel primo, vero confronto diretto e decisivo del Giro d’Italia Next Gen di ciclismo, l’iridato Lorenzo Mark Finn (Red Bull - Bora-hansgrohe / RBC) ha imposto la legge del più forte sull'impegnativo arrivo in salita di Monte Livata, conquistando una vittoria spettacolare e andando a vestire una solida e strameritata maglia rosa sopra la sua maglia arcobaleno.

Una fuga monumentale controllata dal gruppo

La sesta tappa, scattata da Velletri e diretta a Subiaco (Monte Livata), ha regalato spettacolo fin dai primi chilometri.

Ben 33 corridori sono riusciti ad evadere dal plotone principale, dando vita a un tentativo di fuga numeroso. Dietro, però, il gruppo dei migliori non ha lasciato troppo spazio, procedendo a un'andatura molto sostenuta e mantenendo la situazione sempre sotto stretto controllo.

La corsa si è infiammata e selezionata duramente già nella parte centrale del percorso, complici i passaggi impegnativi sulle ascese di Passo della Sella e San Vito Romano. Proprio su queste rampe il gruppo principale ha iniziato a perdere pezzi da novanta: a denotare le maggiori difficoltà è stata la maglia rosa uscente, il belga Matisse Van Kerckhove, costretto a cedere anzitempo il passo ai rivali diretti per la classifica generale.

La trappola Red Bull e il capolavoro sul Monte Livata

All'imbocco della salita finale verso Monte Livata – un'ascesa di circa 14 chilometri caratterizzata da una pendenza media del 7%, spiccatamente dura nella prima metà e decisamente più dolce e pedalabile nella seconda – la situazione si è delineata chiaramente. Davanti a tutti è rimasto da solo al comando il francese Gustave Blanc, compagno di squadra di Finn nella corazzata Red Bull.

Dal gruppo degli inseguitori l'ecuadoriano Mateo Ramirez (UAZ) ha tentato il tutto per tutto, approcciando la scalata in modo forse fin troppo aggressivo e violento. Dietro di lui, Lorenzo Mark Finn ha preferito non rispondere agli scatti fuori giri, impostando una progressione forte ma estremamente regolare.

Un ritmo martellante che, chilometro dopo chilometro, ha messo una pressione insostenibile sugli avversari, costretti a cedere uno dopo l'altro sotto i colpi del campione del mondo.

A circa dieci chilometri dalla vetta, Finn ha rotto gli indugi isolandosi dal resto della compagnia e raggiungendo in testa il compagno Blanc. Il generoso corridore transalpino ha speso le sue ultimissime energie rimaste per tirare il capitano prima di staccarsi. Una volta rimasto solo, l'assolo di Finn è stato una vera e propria marcia trionfale. Dietro, lo sforzo iniziale ha iniziato a pesare sulle gambe di Ramirez, agganciato nel frattempo dal brasiliano Henrique Bravo (SQD).

Lorenzo Finn solos to victory in stage 6 of Giro Next Gen! 🇮🇹🌈🔥 #GiroNextGen pic.twitter.com/HprpDJggYb — Eemeli (@LosBrolin) June 19, 2026

Il trionfo in vetta e i verdetti delle classifiche

Sul traguardo di Monte Livata, Lorenzo Mark Finn ha concluso la sua fatica a braccia alzate. Il divario inflitto ai primi inseguitori è netto: Mateo Ramirez e Henrique Bravo hanno chiuso appaiati in seconda e terza posizione con un ritardo di 52'', mentre lo straordinario Gustave Blanc ha coronato la giornata Red Bull difendendo la quarta piazza a 1'42''. Tutti gli altri big della classifica generale sono naufragati a distacchi molto più pesanti.

Grazie a questa prestazione maiuscola, la classifica generale vede ora Finn saldamente al comando. Il vantaggio sui rivali sudamericani è già cospicuo, con Ramirez secondo a 56'' e Bravo terzo a 58'', ipotecando così una maglia rosa che, a questo punto del Giro Next Gen, appare davvero solida.