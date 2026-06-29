Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha formalmente disposto l'archiviazione del caso che vedeva coinvolti il difensore del Cagliari, Alberto Dossena, e l'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis. La vicenda, che aveva generato notevole attenzione mediatica e dibattito nel mondo del calcio, riguardava le presunte frasi razziste che sarebbero state pronunciate da Dossena nei confronti di Davis durante un incontro di Serie A. La decisione è stata presa a seguito di un'approfondita e scrupolosa istruttoria, dalla quale non sono emersi elementi inequivocabili capaci di chiarire con la necessaria certezza il contenuto esatto delle affermazioni contestate, requisito fondamentale per l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Le accuse in campo e la risonanza sui social media

L'episodio al centro della controversia si è verificato nel finale della partita di Serie A disputata il 9 maggio allo stadio di Cagliari. In quel frangente, l'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis, ha prontamente segnalato all'arbitro di aver ricevuto insulti discriminatori da parte del calciatore del Cagliari, Alberto Dossena. La denuncia in campo è stata poi seguita da una forte e pubblica presa di posizione dell'attaccante inglese. Attraverso i suoi canali social, Davis aveva infatti espresso il proprio sdegno con parole chiare: “Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita – aveva poi ribadito Davis sui social –. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo”.

Queste dichiarazioni avevano acceso ulteriormente il dibattito sulla questione del razzismo nel calcio, richiamando l'attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico.

L'iter investigativo e le motivazioni dell'archiviazione

La vicenda è stata oggetto di un'attenta e complessa valutazione da parte degli organi competenti della giustizia sportiva. Il giudice sportivo, prima di giungere alla decisione finale di archiviazione, aveva precedentemente disposto un supplemento di istruttoria. Questa fase investigativa aggiuntiva era stata richiesta con l'intento di acquisire ulteriori testimonianze e di raccogliere tutto il materiale audio/video disponibile, con l'obiettivo primario di ricostruire in maniera il più possibile dettagliata e inconfutabile l'accaduto.

Tuttavia, dopo aver esaminato scrupolosamente ogni singolo elemento – dal referto arbitrale al rapporto dettagliato redatto dalla Procura federale, passando per tutte le immagini pertinenti e le altre prove raccolte – non sono stati riscontrati elementi sufficienti e oggettivi per procedere con l'applicazione di sanzioni disciplinari. La motivazione ufficiale dell'archiviazione, come chiaramente specificato dal giudice sportivo nella sua delibera, risiede nella “documentazione pervenuta dalla Procura federale, dalla quale non emergono elementi che chiariscano inequivocabilmente il contenuto delle frasi rivolte da Dossena a Davis”. Questa assenza di prove certe e inconfutabili, indispensabili per un giudizio di colpevolezza, ha quindi portato alla chiusura definitiva del procedimento, sottolineando la rigorosità richiesta nell'accertamento dei fatti in casi di tale gravità.