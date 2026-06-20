Negli Stati Uniti sta prendendo piede con forza la passione per le figurine Panini del Mondiale di calcio 2026. Un fenomeno che, storicamente legato a Europa e America Latina, sta ora conquistando con entusiasmo anche il pubblico americano.

L'ascesa di un fenomeno collezionistico

I pacchetti di figurine Panini sono andati esauriti in meno di una settimana dal lancio, un risultato inedito per le precedenti edizioni del Mondiale. Il ritmo di vendita attuale supera di tre-cinque volte quello del 2022. Questa crescita riflette l’espansione del torneo, che vedrà la partecipazione di quarantotto nazionali e si svolgerà in tre Paesi ospitanti.

Il numero record di figurine da collezionare, 980, è trecentodieci in più rispetto al 2022, evidenziando la portata ampliata dell'evento.

La comunità degli scambi

La passione per l'album Panini ha generato una vivace comunità. A New York, ad esempio, si organizzano incontri per scambiarsi le figurine mancanti. Crista Latvis, ventiseienne organizzatrice di questi eventi, sottolinea: "non si può semplicemente comprarle tutte: sarebbe troppo costoso e servirebbe una fortuna". Per molti, completare l'album ha un profondo significato personale e familiare. Linda Lino racconta che la sua passione è nata grazie alla nonna, e da allora ha completato ogni edizione del Mondiale. Anche suo padre, che da ragazzo in Perù non poté collezionare figurine, ora partecipa con entusiasmo.

Figurine: una capsula del tempo

Il fenomeno delle figurine Panini è percepito come un modo concreto per ricordare il Mondiale. Clemente Lisi, giornalista sportivo, lo definisce "una capsula del tempo" che permette di conservare un ricordo fisico dell'evento, soprattutto ora che il torneo torna negli Stati Uniti dopo trentadue anni. L'interesse crescente negli Stati Uniti è destinato a consolidarsi. Nel 2031, Fanatics, un'azienda statunitense, diventerà fornitore ufficiale di carte e figurine FIFA, segnando una svolta nel mercato domestico.

Costi in aumento e strategie di collezione

Il costo dei pacchetti è aumentato: oggi un pacchetto da sette figurine costa due dollari, mentre quattro anni fa cinque figurine costavano circa un dollaro. Questo rende il completamento dell’album un’impresa onerosa, spingendo i collezionisti a organizzare scambi e incontri per condividere la passione e facilitare la raccolta.