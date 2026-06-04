Il Golden Gala di Roma ha visto brillare diverse stelle dell'atletica italiana. Il 4 giugno 2026, Andy Diaz si è confermato protagonista nel salto triplo, Matteo Sioli ha dominato il salto in alto e Leonardo Fabbri ha trionfato nel getto del peso. Una nota di delusione per Nadia Battocletti, che ha chiuso lontana dal podio nei 5.000 metri.

Diaz: Obiettivo record del mondo

Andy Diaz, vincitore della prova del salto triplo, ha espresso il suo rammarico per non aver raggiunto l'obiettivo primario: il record del mondo. Nonostante ciò, ha dichiarato che la stagione è «ben iniziata lo stesso».

Con questa vittoria, Diaz si consolida come il primo triplista italiano a conquistare il Golden Gala per tre edizioni consecutive, un dato statistico che, pur non annoiandolo, ha ammesso «non mi basta». Riguardo alla sua performance, ha spiegato di aver «perso energia dopo il primo salto» e di aver preferito «non rischiare» nell'ultimo tentativo a causa della sua persistente pubalgia. Ha rassicurato sulle sue condizioni attuali, sottolineando l'importanza di affrontare «tutta la stagione bene» per i prossimi impegni.

Sioli e Fabbri protagonisti assoluti

Nel salto in alto, Matteo Sioli ha regalato al pubblico romano un'emozione forte, imponendosi con un'eccellente misura di 2,28 metri. Questo risultato rappresenta il suo miglior stagionale, consolidando la sua forma e scatenando l'entusiasmo dei presenti.

Sul podio con lui, si sono piazzati Erick Portillo e Romaine Beckford.

Il getto del peso ha visto un'altra prestazione di spicco da parte di Leonardo Fabbri, che ha conquistato il primo posto con un lancio impressionante di 22,14 metri. La competizione è stata agguerrita, con Joe Kovacs al secondo posto con 21,87 metri e Ryan Crouser al terzo con 21,50 metri. L'altro atleta azzurro in gara, Zane Weir, si è classificato settimo con una misura di 21,13 metri.

Nadia Battocletti: un tredicesimo posto condizionato

Una giornata meno fortunata per Nadia Battocletti, che ha concluso i 5.000 metri al tredicesimo posto, fermando il cronometro a 14:40,05. La gara è stata dominata dalle atlete etiopi: Likina Amebaw ha vinto con 14:18,41, seguita da Aleshigri Baweke (14:18,54) e Freweyni Hailu (14:18,94).

Battocletti aveva precedentemente rivelato di aver appena superato un'influenza, che l'aveva debilitata nella settimana precedente l'evento, un fattore che ha indubbiamente influenzato la sua performance e le sue aspettative.

Il Golden Gala: un appuntamento di prestigio

Il Golden Gala di Roma si conferma una tappa cruciale e di grande prestigio all'interno del circuito Diamond League, attirando ogni anno i migliori talenti dell'atletica mondiale. La vittoria di Andy Diaz nel triplo ribadisce la sua leadership indiscussa nella specialità. I successi di Matteo Sioli e Leonardo Fabbri rappresentano risultati di notevole rilievo per l'atletica italiana maschile, proiettandoli tra i protagonisti del panorama internazionale.

Per Nadia Battocletti, la performance è stata condizionata da un recente malessere, impedendole di replicare le brillanti prestazioni che l'hanno vista protagonista in altre occasioni e che il pubblico si aspettava.