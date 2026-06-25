Il Gran Premio d'Austria di Formula 1, in programma al Red Bull Ring, è stato classificato dalla FIA come evento ad alto rischio caldo. Questa decisione, che attiva misure specifiche per la tutela dei piloti, è dovuta a previsioni meteorologiche con oltre 31 °C. Prima gara europea 2026 con tale classificazione, per l'ondata di calore che interessa l'Europa centrale. Il protocollo prevede un kit di raffreddamento: un sistema con liquido refrigerante (es. glicole) in una giacca ignifuga indossata sotto la tuta. L'uso non è obbligatorio per i piloti, ma chi non lo adotta deve trasportare 5 kg di zavorra aggiuntiva a bordo, per parità tecnica.

"Heat Hazard": origini e funzionamento del protocollo

Le alte temperature rappresentano una sfida notevole per i piloti, esposti a oltre 40 °C nell'abitacolo, aggravate dall'equipaggiamento ignifugo obbligatorio. Il protocollo Heat Hazard, introdotto dalla FIA dopo il Gran Premio del Qatar del 2023 per tutelare i piloti da disidratazione, malori e vomito, già applicato a Singapore e Stati Uniti.

Con l'attivazione dell'Heat Hazard, le squadre devono predisporre sulle monoposto il sistema di raffreddamento, con un giubbotto a liquido refrigerante. Sebbene l'uso del giubbotto sia a discrezione del pilota, la presenza dell'impianto sulla vettura è obbligatoria.

Implicazioni tecniche e impatto sulla gara

L'attivazione dell'Heat Hazard comporta modifiche al regolamento tecnico: la massa minima delle monoposto aumenta di 4 kg. Durante il regime di parco chiuso, è consentito aggiungere/sostituire il liquido refrigerante del sistema senza violare le restrizioni.

A Spielberg, pur senza l'umidità tipica di tracciati come Singapore o Qatar, le temperature previste oltre i 30 gradi potrebbero rendere il caldo un fattore determinante. L'allerta riguarda non solo la resistenza fisica dei piloti, ma anche l'affidabilità delle vetture, con attenzione a motore, freni e pneumatici in condizioni estreme.