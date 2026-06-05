Il Gran Premio di Las Vegas resterà nel calendario della Formula 1 fino al 2037. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità della contea di Clark, dagli organizzatori del Las Vegas Grand Prix e dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), che hanno siglato l'estensione del contratto per ulteriori dieci anni rispetto all'accordo attuale.

L'evento, ospitato sul Las Vegas Strip Circuit di 3,8 miglia, ha debuttato nel 2023 con un'intesa iniziale triennale, poi convertita in un accordo decennale. Questa nuova estensione rafforza la presenza della Formula 1 negli Stati Uniti, consolidando Las Vegas come tappa fondamentale del mondiale.

Dichiarazioni e prospettive future

Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1, ha espresso grande soddisfazione: "Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni. Dalla sua prima edizione nel 2023, l'evento si è affermato come una destinazione di primo piano per grandi gare, intrattenimento di livello mondiale e un punto di incontro per leader globali e celebrità. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull'economia e sulla comunità locale. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata un pilastro della nostra presenza negli Stati Uniti, e questa estensione rafforza il nostro impegno a lungo termine."

Anche Emily Prazer, presidente e CEO del Las Vegas Grand Prix, ha evidenziato l'importanza dell'accordo: "Ottenere un'estensione di dieci anni fino al 2037 è un momento decisivo per il Gran Premio di Las Vegas e riflette la forza delle nostre partnership locali.

Sono orgogliosa del team e del nostro impegno condiviso verso la comunità del Nevada meridionale. Las Vegas è unica al mondo, e la sua energia e ospitalità hanno plasmato questa gara. Questa estensione ci permette di continuare a offrire un'esperienza di livello mondiale."

Impatto economico e le critiche locali

Il Gran Premio ha generato un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per il Nevada meridionale dal 2023, con 43 milioni di dollari in tasse statali e locali solo nell'ultimo anno. Steve Hill, presidente e CEO della LVCVA, ha dichiarato: "Estendere la nostra partnership con la Formula 1 per il prossimo decennio è un momento importante per Las Vegas e per il Gran Premio. In soli tre anni, la gara è diventata un evento globale di riferimento, ponendo Las Vegas al centro di cultura, competizione e intrattenimento."

L'estensione contrattuale è stata approvata con voto favorevole dai commissari della contea di Clark, che hanno sottolineato il successo finanziario dell'evento.

Tuttavia, sono state riconosciute le critiche di alcuni residenti e commercianti locali, i quali lamentano che i lavori stradali e le interruzioni del traffico, legati alla preparazione del circuito, hanno causato disagi alle operazioni quotidiane e all'accessibilità nell'area.

Il Gran Premio di Las Vegas si conferma così un appuntamento chiave del calendario sportivo internazionale, contribuendo alla trasformazione della città in una capitale mondiale dello sport e dell'intrattenimento.