La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos ha conquistato il titolo del doppio maschile al Roland Garros, bissando il successo dell'anno precedente. Lo spagnolo e l'argentino si sono imposti in finale con un netto 6‑4 6‑2 contro il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

La finale e il cammino verso il titolo

In una prestazione dominante, la coppia iberico-argentina ha superato con autorità la seconda testa di serie, Heliovaara e Patten, chiudendo l'incontro in due set con il punteggio di 6‑4 6‑2.

Questa vittoria suggella la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

Granollers e Zeballos hanno così confermato il loro eccellente stato di forma e la loro intesa in campo, riuscendo a difendere con successo il titolo parigino. Questo successo rappresenta il loro terzo Grande Slam come coppia, dopo le precedenti vittorie al Roland Garros e agli US Open nella passata stagione.

Il contesto e la semifinale contro gli azzurri

Prima di approdare alla finale, la coppia ha affrontato in semifinale gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie. L'incontro si è concluso con la vittoria di Granollers e Zeballos per 7‑6(4) 6‑4.

Il successo in semifinale ha assunto un significato particolare, rappresentando una rivincita per la coppia spagnolo-argentina.

Infatti, Granollers e Zeballos avevano subito una sconfitta proprio contro Bolelli e Vavassori nella finale del Masters 1000 di Roma pochi giorni prima.

Il percorso trionfale

Il duo ha difeso con successo il titolo del Roland Garros, dominando la finale e mostrando una superiorità costante. Un dato significativo del loro cammino in questo torneo parigino è che non hanno ceduto nemmeno un set durante l'intera competizione, a testimonianza di una performance impeccabile.