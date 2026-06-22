Con un messaggio di fiducia e continuità per il futuro del calcio italiano, Gabriele Gravina, il presidente dimissionario della Figc, ha rivolto i suoi auguri ai candidati all'assemblea elettiva della Federcalcio. Entrando alla cruciale riunione, Gravina ha dichiarato con fermezza: «Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi ai candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente».

L'eredità di un percorso di visione

Nel tracciare un bilancio del suo mandato, Gravina ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro svolto, evidenziando di aver lasciato un chiaro «percorso di visione».

Ha specificato che tutte le sue idee e le linee programmatiche sono integralmente contenute in un documento da lui redatto: «Io ho lasciato un percorso di visione, nel mio documento c’è tutto, ci sono tutte le mie idee».

Una riflessione sul momento delle dimissioni

In un momento di personale riflessione sul proprio operato e sulla tempistica delle sue scelte, il presidente uscente ha espresso un pensiero introspettivo. Rivolgendosi idealmente a se stesso, ha affermato: «Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andare via prima, di cose ne abbiamo fatte tante». Questa dichiarazione offre uno spunto sulla complessità e l'intensità del suo incarico.

Il contesto dell'assemblea elettiva e le dimissioni

Le parole di Gravina giungono in un momento cruciale per la Federcalcio, che si riunisce per l'assemblea elettiva convocata per eleggere il nuovo presidente federale. L'appuntamento odierno a Roma, il 22 giugno, segue le dimissioni annunciate da Gravina già nel mese di aprile. La decisione di rimettere il mandato era maturata in seguito a un periodo di intense discussioni e, in particolare, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026, un evento che aveva scosso profondamente l'ambiente calcistico nazionale.

In quell'occasione, durante una riunione con le componenti federali, Gravina aveva ufficializzato la sua scelta, definendola «convinta e meditata».

Aveva inoltre espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante il suo incarico. Con il suo intervento all'assemblea odierna, Gravina ha voluto chiudere il suo mandato con un messaggio di continuità e di profonda fiducia nel futuro assetto dirigenziale del calcio italiano, augurando buon lavoro a chi prenderà le redini della Federazione.