Il presidente uscente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato con fermezza che la presentazione di una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre rappresenterà "un successo solo del mondo del calcio". Questo risultato, ha precisato, sarà il frutto di un impegno condiviso con i club che hanno scelto di investire e con i Comuni che hanno creduto attivamente in questo ambizioso progetto. Le sue affermazioni sono giunte durante un'intervista a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1, in risposta a una domanda riguardante l'impegno espresso dal ministro dello Sport Andrea Abodi.

Riguardo alle dichiarazioni del ministro Abodi, Gravina ha preferito non commentare direttamente, affermando: "Non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica". Ha tuttavia colto l'occasione per "evitare equivoci e momenti di confusione", ribadendo che la candidatura a Euro 2032 è stata una sua personale intuizione e che la successiva co-assegnazione dell'evento con la Turchia costituisce un "successo di questa federazione".

Il Ruolo del Settore Privato e i Ritardi Istituzionali

Il presidente federale ha inoltre posto l'accento sull'assenza di fondi pubblici destinati a questo progetto, distinguendolo da altri eventi che, al contrario, sono stati ampiamente sovvenzionati dallo Stato.

Ha chiarito che "il commissario è per gli stadi perché non esiste un commissario per Euro 2032", ma ha criticato il fatto che tale figura sia entrata in vigore "con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia".

Dettagli sulla Candidatura e il Commissario

La nomina del commissario straordinario per gli stadi, identificato in Massimo Sessa, è diventata operativa lo scorso aprile. Il suo mandato, formalizzato attraverso un decreto registrato dalla Corte dei Conti, mira a coordinare e sostenere tutte le attività legate alle infrastrutture sportive indispensabili per ospitare Euro 2032. L'obiettivo primario è semplificare e accelerare le complesse procedure amministrative. Il commissario collabora strettamente con la Figc e con i soggetti privati promotori, al fine di assicurare la disponibilità dei cinque stadi richiesti entro le tempistiche stabilite dalla Uefa.

La candidatura congiunta di Italia e Turchia per l'organizzazione di Euro 2032 ha ricevuto l'approvazione ufficiale della Uefa nell'ottobre del 2025. Le due federazioni hanno inizialmente proposto una lista di venti stadi. Da questo elenco preliminare, saranno selezionati dieci impianti – cinque per ciascun Paese ospitante – entro la scadenza di ottobre 2026.

In questo contesto, Gravina ha ribadito con forza il ruolo centrale del calcio italiano e dei suoi investitori privati. Ha enfatizzato che il successo nella presentazione della lista definitiva degli stadi sarà il risultato di un impegno condiviso tra i club e le amministrazioni locali, piuttosto che di interventi o sovvenzioni di natura pubblica.