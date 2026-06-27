I Memphis Grizzlies hanno intrapreso una nuova fase della loro storia, puntando sulla ricostruzione del roster. Con la terza scelta assoluta al Draft NBA 2026, la franchigia ha selezionato Cameron Boozer, considerato uno dei migliori prospetti della sua classe. A lui si sono aggiunti il talento messicano Karim López, scelto con la ventunesima chiamata, e Richie Saunders, acquisito all’inizio del secondo giro, rinforzando così la squadra con giovani promesse e giocatori funzionali.

La strategia dei Grizzlies è chiara: voltare pagina e costruire una squadra che possa emulare i successi del passato, aderendo alla filosofia del "Grit n' Grind".

Tuttavia, il principale ostacolo a questo nuovo inizio è il futuro di Ja Morant, playmaker All-Star che ha disputato solo venti partite nell’ultima stagione a causa di infortuni, registrando medie di 19,5 punti e 8,1 assist. Morant è rimasto l’unico veterano di rilievo dopo le partenze di Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane, e la dirigenza è determinata a cederlo per avviare definitivamente il nuovo ciclo.

Ja Morant sul mercato: difficoltà a trovare acquirenti

Ja Morant è stato ufficialmente messo sul mercato già da gennaio 2026, ma i Grizzlies hanno incontrato notevoli difficoltà nel trovare una squadra disposta a concludere uno scambio. La sua disponibilità è stata definita "flagrantly available", evidenziando come Memphis sia disposta persino ad allegare asset o scelte future pur di liberarsi del suo contratto, che prevede ancora due anni di durata.

La situazione è complessa, poiché le squadre interessate non sono disposte a offrire un valore significativo, preferendo invece ricevere compensazioni per assumersi il rischio legato al contratto e alla storia di infortuni di Morant.

Le trattative con altre squadre si sono rivelate ardue. Dopo i primi contatti, i New Orleans Pelicans e i Minnesota Timberwolves hanno smentito qualsiasi interesse. L’unica franchigia ad aver avuto colloqui concreti sono stati i Sacramento Kings, i quali, tuttavia, hanno richiesto asset aggiuntivi per acquisire Morant. Questa richiesta non è stata soddisfatta da Memphis, che inizialmente non era intenzionata a cedere ulteriori compensazioni via draft per un due volte All-Star.

Ipotesi di scambio e scenari futuri per i Grizzlies

Nonostante le difficoltà, sono emerse alcune ipotesi di scambio che potrebbero coinvolgere squadre come Boston Celtics, Miami Heat e Chicago Bulls. Un possibile scenario vedrebbe i Grizzlies coinvolti in una trade a tre squadre, con Boston che riceverebbe scelte future e giovani prospetti. In questo contesto, Memphis potrebbe ottenere giocatori come Jerami Grant e Scoot Henderson, garantendo un nuovo assetto tecnico e salariale più equilibrato. Grant, in particolare, ha un contratto annuale inferiore a quello di Morant e meno problematiche extra-campo, mentre Henderson, ex terza scelta assoluta, potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine per il ruolo di playmaker.

Un’altra opzione prevede l’arrivo di Andrew Wiggins e Davion Mitchell dai Miami Heat. Wiggins, con la sua player option da 30,2 milioni di dollari, potrebbe diventare un prezioso contratto in scadenza per Memphis o un solido 3-and-D wing in linea con la nuova filosofia di squadra. Mitchell, invece, offrirebbe profondità nel ruolo di playmaker. Infine, uno scambio con i Chicago Bulls potrebbe consentire ai Grizzlies di liberare spazio salariale e ottenere ulteriori scelte al Draft, con i Bulls che si accollerebbero il contratto di Morant, sperando di poterlo valorizzare e scambiare nuovamente in futuro.

Al momento, il mercato per Ja Morant appare molto ristretto e i Grizzlies potrebbero essere costretti a cederlo senza ricevere un valore significativo in cambio, pur di avviare la ricostruzione attorno a Cameron Boozer e ai nuovi giovani arrivati. La situazione resta in evoluzione e sarà decisiva per il futuro della franchigia nelle prossime settimane.