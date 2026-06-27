Al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, Lewis Hamilton ha enfatizzato la necessità per la Ferrari di sfruttare la strategia, posizionando entrambi i piloti nelle prime file, per esercitare una pressione significativa sulla Mercedes. La griglia di partenza vede George Russell in pole position, con un vantaggio di oltre due decimi, seguito da Charles Leclerc in seconda posizione e Hamilton stesso in terza. Kimi Antonelli scatterà quarto, avendo interrotto il suo ultimo tentativo a causa di una bandiera gialla.

Nonostante la Mercedes abbia mostrato il pacchetto più forte per gran parte del weekend al Red Bull Ring, con un divario iniziale di circa sei decimi che si è poi ridotto a due o tre, Hamilton ha individuato le opportunità.

Ha sottolineato l’importanza cruciale del lungo rettilineo che porta alla curva tre e il vantaggio tattico di avere Leclerc al suo fianco, una combinazione che può rivelarsi fondamentale per attuare una strategia aggressiva e mettere in difficoltà i leader del campionato.

Il pilota britannico ha ammesso un errore commesso nel Q3 che gli ha precluso una posizione di partenza migliore. Ciononostante, si è dichiarato orgoglioso dei costanti progressi del team, evidenziando come un nuovo aggiornamento del motore e diverse componenti minori siano testimonianza dello sviluppo incessante della vettura, un segnale positivo per le prossime sfide.

Dal canto suo, Charles Leclerc ha riconosciuto di aver lasciato un leggero margine nel suo giro di qualifica, pur ritenendo che il secondo posto fosse il massimo risultato ottenibile.

Il monegasco si è mostrato fiducioso per la gara, evidenziando come la squadra abbia compiuto un grande passo avanti dopo le difficoltà riscontrate il giorno precedente. La sua determinazione è chiara: “Se ci sarà un’opportunità, farò di tutto per coglierla”, ha dichiarato, lasciando intendere una forte volontà di lottare per la vittoria.

La sfida Ferrari: upgrade e gestione gara

La sessione di qualifica ha offerto una prima, concreta conferma che il pacchetto tecnico della Ferrari per l’Austria ha il potenziale per permettere a entrambe le monoposto di competere per la vittoria, superando la semplice stabilizzazione di un venerdì complesso. Con i primi tre piloti separati da meno di tre decimi, la breve distanza fino alla curva uno offre a Leclerc un’importante possibilità di attaccare Russell fin dalle prime battute, prima che la strategia diventi il fattore predominante.

La posizione di Hamilton in terza fila, inoltre, blocca efficacemente Antonelli, impedendogli una partenza pulita e potenzialmente vantaggiosa.

Per la Ferrari, questa gara non è più solo una questione di limitare i danni, ma rappresenta un vero e proprio test in tempo reale per verificare se lo slancio positivo di Barcellona e l’upgrade austriaco saranno in grado di sostenere la pressione dei 71 giri di gara, con un’attenzione particolare alla gestione gomme e all’efficacia del nuovo motore, elementi chiave per resistere alla superiorità mostrata dalla Mercedes.