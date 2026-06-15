L'erba del Queen's Club di Londra si prepara a ospitare una sfida inedita e ricca di spunti d'interesse, valida per i sedicesimi di finale dell'ATP London. A sfidarsi, martedì 16 giugno alle ore 08:00, saranno l'australiano Rinky Hijikata e il cileno Alejandro Tabilo. Questo incontro rappresenta un classico test di inizio stagione su erba: da una parte un giocatore, Hijikata, che ha già rotto il ghiaccio con la superficie superando le qualificazioni; dall'altra un avversario di classifica superiore, Tabilo, che deve ancora disputare il suo primo match sull'erba dopo la stagione sulla terra battuta.

La partita è cruciale per entrambi: per l'australiano è un'occasione per battere un avversario quotato e guadagnare punti preziosi, mentre per il cileno è un banco di prova fondamentale per testare la propria adattabilità a una superficie storicamente ostica per i giocatori sudamericani e preparare al meglio l'imminente appuntamento di Wimbledon.

Tabilo avanti di poco, ma l'equilibrio regna

L'analisi delle quote proposte dai principali bookmaker rivela un match estremamente equilibrato, con un leggero favore del pronostico per Alejandro Tabilo, dettato principalmente dalla sua classifica più alta. 10Bet quota la vittoria del cileno a 1.85, contro l'1.90 per Hijikata. Una linea simile è seguita da Betfair, che offre Tabilo a 1.80 e l'australiano a 1.91.

Particolarmente significativo è il dato di WilliamHill, che considera la partita un vero e proprio 'coin flip', quotando entrambi i giocatori a 1.91. Questa sostanziale parità suggerisce che il risultato è tutt'altro che scontato. Il favoritismo di Tabilo è basato sul suo status e sulla solida stagione disputata finora, ma non tiene pienamente conto del fattore superficie. Hijikata, avendo già vinto un match combattuto nelle qualificazioni su questi campi, potrebbe avere un vantaggio in termini di adattamento e fiducia. Il pronostico pende leggermente verso Tabilo, ma la quota di Hijikata rappresenta un'opzione di valore per chi crede che la sua familiarità con l'erba possa fare la differenza in un incontro che si preannuncia lottato, potenzialmente fino al terzo set.

La transizione dalla terra all'erba è la chiave

Le statistiche degli ultimi incontri disputati dai due giocatori offrono un quadro chiaro delle rispettive condizioni, ma vanno lette tenendo a mente la cruciale differenza di superficie. Rinky Hijikata arriva a questo appuntamento con il morale alto, reduce dalla vittoria in tre set contro Marcos Giron nelle qualificazioni. In quel match, l'australiano ha mostrato segnali molto incoraggianti per il gioco su erba: ben 45 colpi vincenti a fronte di 36 errori non forzati, un'ottima resa a rete con l'84% di punti vinti (16 su 19) e una buona freddezza nei momenti chiave, salvando 5 delle 6 palle break concesse. Nonostante una percentuale di prime di servizio non eccelsa (55%), quando è entrata ha fruttato l'81% dei punti.

Questi numeri dipingono il profilo di un giocatore aggressivo e a suo agio nel gioco d'attacco, qualità fondamentali sull'erba. Di contro, l'ultimo match di Alejandro Tabilo risale al Roland Garros, con una netta sconfitta sulla terra rossa contro Felix Auger-Aliassime. Le statistiche di quella partita mostrano le difficoltà del cileno: solo 18 vincenti contro 30 errori non forzati e, soprattutto, un'incapacità di essere incisivo nei momenti importanti. Tabilo non ha convertito nessuna delle 3 palle break a sua disposizione e ha salvato solo 1 palla break su 6 concesse. Il passaggio dalla terra battuta, dove ha tempo per organizzare il suo gioco mancino, all'erba veloce di Londra rappresenta la vera incognita.

Dovrà adattare rapidamente i suoi movimenti e trovare efficacia con il servizio per non essere subito sopraffatto dal ritmo imposto da Hijikata.

Un inedito con Tabilo a caccia della top 30

La sfida tra Rinky Hijikata e Alejandro Tabilo è un primo incontro assoluto nel circuito maggiore, un fattore che aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità. I due giocatori arrivano a questo appuntamento da posizioni molto diverse nel ranking ATP. Alejandro Tabilo sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, che lo ha proiettato fino alla posizione numero 31 del mondo con 1428 punti. Il suo trend è in crescita e l'obiettivo è entrare stabilmente tra i primi 30 giocatori del circuito, un traguardo che richiede continuità di risultati anche su superfici meno congeniali come l'erba.

La sua classifica testimonia una solidità e una competitività di alto livello dimostrate lungo tutto l'arco della stagione. Rinky Hijikata si trova attualmente al numero 106 della classifica mondiale, con 593 punti. Anche il suo movimento è in ascesa, ma orbita ancora al di fuori della top 100. Per l'australiano, una vittoria contro un giocatore del calibro di Tabilo non solo significherebbe un balzo importante in classifica, ma rappresenterebbe anche una conferma delle sue potenzialità e della sua versatilità su diverse superfici. Il divario di oltre 70 posizioni nel ranking è ciò che inclina, sulla carta, la bilancia a favore del tennista cileno, ma il contesto specifico del torneo sull'erba e la mancanza di precedenti diretti rendono il confronto molto più aperto di quanto la classifica possa suggerire.

Questo incontro si configura quindi come un affascinante scontro di contesti: da un lato la classe e la continuità stagionale di Tabilo, chiamato a dimostrare la sua evoluzione anche sull'erba, dall'altro l'opportunità per Hijikata di sfruttare il suo miglior adattamento alla superficie per firmare una vittoria di prestigio. La capacità del cileno di abbreviare la preparazione dei colpi e di trovare un buon feeling con il servizio fin dai primi scambi sarà decisiva per arginare l'aggressività di un avversario che ha già assaporato l'aria e il ritmo dei campi del Queen's Club.