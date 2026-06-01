Milano si riaffaccia con forza sul palcoscenico dell'hockey su ghiaccio internazionale. Il neonato Hockey Club Milano ha infatti ottenuto l'ammissione all'Ice Hockey League, la prestigiosa competizione che vede ora salire a tre il numero delle squadre italiane partecipanti. La decisione è stata formalizzata lunedì primo giugno, in occasione dell'assemblea generale della lega.

Dettagli dell'ammissione e i protagonisti

L'ingresso dell'Hockey Club Milano nell'Ice Hockey League segna un momento significativo. Questa lega, riconosciuta a livello internazionale, include già importanti club austriaci, sloveni e ungheresi, e ora accoglie tre formazioni italiane: il consolidato Bolzano, il Val Pusteria e, appunto, la nuova realtà milanese.

L'ufficialità è giunta direttamente dall'assemblea della lega, riunitasi nella giornata di lunedì.

Il progetto che ha portato all'ammissione del club meneghino è stato presentato con grande fiducia. A sostenerlo, una cordata di investitori guidata dall'imprenditore altoatesino Christof Leitner, attraverso la sua Intercom Dr Leitner, e dal gruppo nordamericano House of Doge. L'ottimismo era già stato espresso dal presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios, che aveva sottolineato come "tutti i passaggi per l'ammissione all'Ice Hockey League stiano procedendo in maniera seria", manifestando fiducia nell'esito della votazione per la prossima stagione.

Un ritorno atteso e le prospettive future

L'approdo del club milanese nell'Ice Hockey League non è solo un'espansione della lega, ma rappresenta anche un atteso ritorno dell’hockey internazionale a Milano, a quasi due decenni dall'ultima apparizione. Questo ambizioso progetto, ideato e sviluppato all'indomani delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, mira a rafforzare e stabilizzare la posizione della città nel prestigioso panorama europeo dell'hockey su ghiaccio.

L'assemblea della lega ha ratificato l'ingresso del nuovo club con la maggioranza richiesta, portando così il numero complessivo delle squadre partecipanti alla stagione 2026/27 a quattordici.

Le basi del progetto e l'impatto sul movimento

Il piano strategico dell'HC Milano è stato meticolosamente presentato ai club dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, evidenziando una solida base finanziaria. Oltre al versamento della quota di iscrizione, il club ha assicurato un pacchetto di sponsorizzazioni per un periodo di prova iniziale di tre anni. Un ulteriore fattore che ha contribuito al successo dell'iniziativa è stato il test positivo dell'impianto olimpico, che ha confermato l'eccellente capacità di Milano di ospitare eventi sportivi di caratura internazionale.

Questo nuovo ingresso nella lega apre scenari estremamente promettenti per l'intero movimento italiano dell'hockey su ghiaccio.

Con tre squadre ora presenti nella competizione più prestigiosa del continente, si prevedono significative ricadute positive sia sullo sviluppo complessivo del settore, sia sulla crescita e valorizzazione del vivaio locale, garantendo nuove opportunità per i giovani talenti.