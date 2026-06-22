Il Giro di Svizzera si è chiuso nel segno del solito, famelico Tadej Pogačar. Il campione sloveno ha letteralmente monopolizzato la corsa elvetica, regalando spettacolo prima con una folle fuga solitaria di 70 chilometri nella frazione d'apertura, e poi sigillando il trionfo con un assolo sul traguardo finale di Villars-sur-Ollon.

Ma a far paura ai rivali in vista del Tour de France non sono solo le vittorie, bensì i dati mostruosi espressi in salita. Numeri che hanno sorpreso lo stesso corridore della UAE Team Emirates.

Il test in Sierra Nevada: oltre il limite del 2025

Intervistato dal quotidiano francese L'Équipe, Pogačar ha rivelato un aneddoto emblematico riguardante la sua preparazione prima di sbarcare in Svizzera. Durante il ritiro in altura in Sierra Nevada, lo sloveno è tornato a testarsi su una salita già usata lo scorso anno per fare dei test in cui aveva registrato dei valori particolarmente elevati.

"L'anno scorso, dopo quel test, ho pensato: 'Wow, non riuscirò mai più ad andare più veloce di così nella mia vita'. Quest'anno, quasi per divertimento, ci ho riprovato alla fine del ritiro e... sono stato decisamente più veloce. Quindi sì, dati alla mano, posso dire di essere ancora più forte."

I progressi registrati in allenamento si sono tradotti immediatamente in gara.

Pogačar si è presentato al Giro di Svizzera non per "trovare la condizione", ma già al massimo della forma: "Questi cinque giorni qui sono stati intensi, veloci e caldi. È stata un'ottima preparazione per il Tour", ha ammesso.

Il confronto storico a Villars-sur-Ollon: frantumato il record di Bernal

I database degli analisti di ciclismo confermano le sensazioni dello sloveno. Prendendo in esame la salita finale dell'ultima tappa a Villars-sur-Ollon (8,77 km al 7,81% di pendenza media), il confronto con le passate edizioni è impietoso per gli avversari.

Pogačar non ha solo vinto, ha letteralmente riscritto la storia della scalata, scendendo per la prima volta sotto il muro dei 22 minuti.

I tempi di scalata a Villars-sur-Ollon (Ultimi 8,77 km):

2018 Egan Bernal 22'25'' (Tappa a cronometro)

2022 Aleksandr Vlasov 23'06''

2023 Mattias Skjelmose 22'54''

2024 Adam Yates / João Almeida 23'04''

2026Tadej Pogačar 21'58''

Numeri da fantascienza nell'ultimo tratto

I dati diventano ancora più impressionanti se si isola l'ultimo segmento della salita, la sezione più dura di 3,61 km all'8,66% di pendenza.

Pogačar ha espresso valori fisici che rasentano la fantascienza per il ciclismo moderno:

Velocità media: 22,80 km/h (in salita all'8,6%!)

VAM (Velocità Ascensionale Media): ben 1974 m/h

A meno di due settimane dal via della Grande Boucle, il messaggio lanciato a Jonas Vingegaard e a tutti gli altri pretendenti alla maglia gialla è forte e chiaro: il Pogačar del 2026 è la versione più forte e ingiocabile di sempre.