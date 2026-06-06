I New York Knicks hanno compiuto un passo significativo verso il titolo NBA, conquistando una vittoria cruciale in gara 2 delle Finals. La squadra della Grande Mela si è imposta per 105-104 sul campo dei San Antonio Spurs, portandosi così sul 2-0 nella serie al meglio delle sette partite. Questo successo avvicina notevolmente i Knicks al loro obiettivo finale. Le prossime due sfide si disputeranno al Madison Square Garden, dove i Knicks avranno l'opportunità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico entusiasta.

La partita è stata caratterizzata da un finale al cardiopalma, deciso negli ultimi secondi.

Il protagonista è stato Jalen Brunson, che ha rubato palla e, a soli 9,5 secondi dalla sirena finale, ha realizzato il tiro libero decisivo che ha fissato il punteggio. Gli Spurs hanno avuto l'ultima chance per ribaltare il risultato, ma Victor Wembanyama ha fallito il canestro della possibile vittoria. Per New York, il trio composto da Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges e lo stesso Brunson si è rivelato determinante, mettendo a segno complessivamente 61 punti. Towns ha chiuso la sua prestazione con 21 punti e 13 rimbalzi, Bridges ha contribuito con 20 punti, mentre Brunson ha aggiunto ai suoi 20 punti anche cinque recuperi decisivi, dimostrando una presenza a tutto campo.

Wembanyama protagonista, ma non basta agli Spurs

Nonostante una prestazione definita in chiaroscuro, Victor Wembanyama si è confermato il miglior realizzatore per i San Antonio Spurs, mettendo a referto 29 punti, oltre a nove rimbalzi e quattro stoppate. La squadra di San Antonio ha mostrato grande carattere, riuscendo a recuperare uno svantaggio di ben 14 punti nell'ultimo quarto di gioco. Tuttavia, questo sforzo non è stato sufficiente per completare la rimonta e ottenere la vittoria. Altri contributi importanti per gli Spurs sono arrivati da De’Aaron Fox con 20 punti, e da Dylan Harper, che ha realizzato 15 punti partendo dalla panchina. Anche Stephon Castle e Devin Vassell hanno fornito un apporto significativo, aggiungendo 14 punti ciascuno.

La striscia vincente dei Knicks e i prossimi impegni

Con questa ennesima vittoria, i New York Knicks hanno stabilito un nuovo record, raggiungendo la tredicesima vittoria consecutiva nei playoff. Questo risultato li ha portati a superare la striscia dei San Antonio Spurs del 1999, posizionandosi come la seconda serie più lunga nella storia della NBA. La squadra di New York ha inoltre dimostrato una notevole solidità anche lontano dalle mura amiche, ottenendo l'ottava vittoria consecutiva in trasferta. Questa capacità di vincere fuori casa potrebbe rivelarsi un fattore cruciale per la conquista del titolo. Il prossimo appuntamento per i tifosi è fissato per gara 3, che si disputerà lunedì al Madison Square Garden a New York. Successivamente, sempre nella Grande Mela, si terrà gara 4 mercoledì, offrendo ai Knicks due ulteriori possibilità di chiudere la serie e celebrare il campionato.