I Seattle Mariners hanno rilanciato una strategia innovativa per la gestione della loro rotazione di lanciatori, coinvolgendo tutti e sei i partenti in un sistema di piggyback fino alla pausa dell'All-Star break. Frutto di un confronto unanime tra lanciatori,staff tecnico e dirigenza, questa decisione mira a mantenere gli atleti freschi e a ottimizzare i carichi di lavoro in un periodo cruciale della stagione. I sei lanciatori titolari – Logan Gilbert, George Kirby, Bryan Woo, Bryce Miller, Luis Castillo ed Emerson Hancock – effettueranno almeno una gara in modalità piggyback, dividendo le riprese.

Il manager Dan Wilson ha sottolineato l'entusiasmo del gruppo nel riconoscere l'importanza di questa fase per il bene della squadra e del bullpen.

Il sistema piggyback: ragioni e modalità di applicazione

La riadozione del piggyback è motivata dall'esigenza di evitare lunghi periodi di inattività tra le partenze, grazie a un calendario con giorni di riposo regolari. Jerry Dipoto, presidente del club, ha chiarito che spostare un lanciatore partente permanentemente nel bullpen non sarebbe pratico, richiedendo settimane per ripristinare la sua condizione di titolare in caso di necessità. Trent Blank, direttore delle strategie di lancio, ha elaborato diverse opzioni di calendario, presentando due proposte dettagliate ai lanciatori, che hanno scelto la soluzione più equa.

Il primo tandem della nuova serie vedrà Bryce Miller partire contro Boston, con un limite di circa 75-80 lanci, seguito da Luis Castillo dal bullpen. Questa coppia era già stata impiegata a maggio, in particolare per facilitare il rientro di Miller dopo un infortunio. Miller stesso ha commentato: "Penso che mi abbia davvero aiutato a tornare dall'infortunio. Non dovevo gestire il ritmo, potevo semplicemente lanciare e vedere come mi sentivo". Il manager Wilson ha aggiunto che "il beneficio è mantenere alcuni ragazzi più pronti senza dover dare loro un giorno extra di riposo tra una partenza e l'altra. Entrambi possono lanciare 60-70 lanci e dare il massimo".

Prospettive future e l'attenzione della MLB

Il piggyback non è una novità assoluta nel baseball, essendo stato praticato a lungo nelle leghe minori e, più recentemente, anche dai Pittsburgh Pirates. Tuttavia, l'approccio dei Mariners di coinvolgere tutti i partenti in un piano strutturato rappresenta un'evoluzione significativa verso una gestione più flessibile e condivisa della rotazione. Un dirigente della MLB, sotto condizione di anonimato, ha osservato: "Se qualcosa funziona, vedrete altri copiarlo". La dirigenza dei Mariners, pur non aspettandosi di rivoluzionare il baseball, è convinta che questa soluzione sia la più efficace per il gruppo attuale.

In una divisione estremamente competitiva, dove ogni vantaggio può essere determinante per i playoff, i Mariners ripongono grande fiducia in questa strategia.

"Pensiamo che il beneficio si vedrà più avanti nella stagione", ha dichiarato Wilson. La mossa dei Mariners sarà monitorata con attenzione da altre franchigie, che potrebbero considerare modelli simili in futuro.