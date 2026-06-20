Davide Piganzoli consacra definitivamente il suo talento cristallino in terra francese. Dopo aver mostrato ottime cose all'ultimo Giro d'Italia, il giovane scaldatore italiano ha risposto presente alla chiamata del suo team, che per la tappa regina della Route d'Occitanie gli ha affidato i gradi di capitano unico. Una fiducia ripagata nel migliore dei modi.

Sul traguardo di Loudenvielle, Piganzoli ha finalizzato lo straordinario lavoro dei compagni di squadra, sferrando l'attacco decisivo sulle rampe del Col de Val Louron-Azet. Un'azione fulminea che ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle, permettendogli di conquistare tappa e classifica generale.

Le parole del vincitore: "Un sogno che si realizza"

Nel post-gara, Piganzoli non ha nascosto la profonda emozione per questo primo successo in maglia Visma, la squadra che gli ha fatto fare il salto nel grande ciclismo World Tour:

"È incredibile ottenere la mia prima vittoria qui per questa squadra. La mia prima gara con questi colori è stata la Faun-Ardèche Classic, e già allora sognavo di poter vincere un giorno per questo team. Il nostro obiettivo principale oggi era prenderci la tappa e la classifica generale, quindi sono estremamente soddisfatto di esserci riuscito. I miei compagni di squadra hanno avuto un ruolo enorme in questo successo: sono davvero grato a tutti loro."

L'analisi dei dati: prestazioni a livello Tour de France

A impressionare, oltre alla vittoria in sé, è l'eccellente prestazione atletica fatta registrare dall'azzurro.

Analizzando i wattaggi espressi e i tempi di scalata del Col d'Azet (gli ultimi 8,31 km al 7,95% di pendenza media, con 661 metri di dislivello), Piganzoli è entrato di diritto nella storia di questa ascesa, storicamente affrontata anche al Tour de France.

Il ciclista italiano è salito a un ritmo impressionante, fermando il cronometro a pochissimi secondi dai record fatti registrare dai due dominatori del ciclismo mondiale, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, nel Tour del 2022.

Ecco il confronto storico dei tempi di scalata sul Col d'Azet:

2022: 22'23'' Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard (Tour de France)

(Tour de France) 2026: 22'32'' Davide Piganzoli (Route d'Occitanie)

I dati parlano chiaro: Piganzoli ha scalato l'Azet appena 9 secondi più lento rispetto al tandem Pogačar-Vingegaard del 2022, abbassando di quasi due minuti il tempo che nel 1997 valse la testa della corsa a leggende come Pantani e Ullrich.

Una prestazione che proietta il giovane italiano in una nuova dimensione internazionale e accende i riflettori sul suo futuro nelle grandi corse a tappe.