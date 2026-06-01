Joao Fonseca ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis brasiliano, raggiungendo i quarti di finale del Roland Garros dopo aver superato Casper Ruud in quattro set (7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2) in quasi quattro ore. L'impresa è avvenuta sotto lo sguardo di Gustavo Kuerten, tre volte campione. Il numero 30 ATP, Fonseca, ha mostrato determinazione. Dopo la storica vittoria su Novak Djokovic, ha confermato l'ottimo stato di forma, diventando il primo brasiliano ai quarti maschili dai tempi di Kuerten nel 2004. "È un idolo per il nostro sport e per il nostro Paese, per il suo carisma, per quanto è umile", ha dichiarato Fonseca.

"Era qui anche per il mio primo match da junior al Roland Garros, ed è un piacere vincere davanti a lui contro un avversario così duro. Sono molto felice".

Fonseca batte Ruud: match e ranking

La partita contro Ruud ha evidenziato la capacità di Fonseca di imporsi nei momenti chiave. Ha vinto il primo set con un break decisivo e il secondo al tiebreak (10-8). Dopo aver ceduto il terzo, ha dominato il quarto (6-2). "Una vittoria importante contro un avversario esperto, su questo campo meraviglioso. Ho giocato molto bene in momenti importanti e sono felice per questo. Cerco di essere me stesso in campo, di essere felice e fare bei punti. Grazie al pubblico. Il sogno continua", ha commentato Fonseca.

La sua notevole resistenza fisica è stata cruciale: dopo due incontri al quinto set nella prima settimana, ha gestito le energie. Questa vittoria gli assicura un balzo nel ranking ATP, avvicinandosi alla top 25.

Prossima sfida e la nuova generazione

Nei quarti di finale, Fonseca affronterà il ceco Jakub Mensik, ventenne e numero 27 ATP. Mensik ha eliminato Andrey Rublev, accumulando tredici ore in campo nei primi quattro turni, contro le quattordici ore e ventinove minuti di Fonseca. L'esito potrebbe dipendere dalla tenuta fisica e mentale. Il torneo si distingue per tre giocatori di vent’anni o meno nei quarti – Fonseca, Mensik e Rafa Jodar – un evento raro negli ultimi vent’anni di Grand Slam. Per Fonseca, è la prima volta tra i migliori otto in un Major, un risultato che riporta il tennis brasiliano ai fasti dell'era Kuerten.