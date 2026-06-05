Rafael Leao ha rotto il silenzio dal ritiro della nazionale portoghese, tracciando un bilancio netto della sua stagione al Milan. Il calciatore ha rivelato di aver giocato per quattro o cinque mesi infortunato, afflitto da una tendinite, e in una posizione tattica non sua, arrivando così stanchissimo a fine stagione.

Le sue dichiarazioni, rilasciate il 5 giugno 2026, giungono in un momento di forte tensione interna per il club rossonero, privo di figure dirigenziali chiave e con i tifosi in aperta contestazione contro la proprietà e la gestione tecnica.

Leao ha espresso chiaramente il suo malessere: “Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza”.

Una stagione difficile e la frattura con il club

Il numero dieci del Milan ha descritto una stagione logorante, segnata da un infortunio prolungato e da un impiego tattico non congeniale al suo stile di gioco. Ha sottolineato come la tendinite lo abbia debilitato, aggravata da un ruolo non suo che lo ha portato a fine stagione esausto.

Il contesto è quello di un Milan in piena crisi: senza direttore sportivo, direttore tecnico o amministratore delegato, il club appare privo di leadership. Leao, pur restando formalmente tesserato, sembra ormai lontano dal progetto rossonero.

Futuro incerto: Premier o Liga come sbocco ideale

Il calciatore portoghese non ha nascosto le sue ambizioni: “Qualora ci fosse la possibilità di andare a giocare in Premier League sarei veramente contento perché il mio talento sarebbe veramente valorizzato in quel tipo di campionato”. Ha inoltre aperto alla Liga spagnola, suggerendo che il suo stile di gioco potrebbe trovare maggiore spazio in quei campionati.

Le sue parole suonano come un addio annunciato: “Per me è stata una stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia”.

Il quadro che emerge è quello di un giocatore in rottura con l'ambiente, che chiede un cambio di rotta radicale per valorizzare il proprio talento.

Le dichiarazioni trovano conferma

Le affermazioni di Leao sono state riprese e confermate, evidenziando che l’attaccante ha dichiarato di aver giocato “infortunato per cinque mesi, in una posizione che non è la mia”, definendo la stagione “logorante” e criticando la gestione tattica della squadra. Anche in tale contesto, Leao ha espresso il desiderio di una nuova sfida, menzionando Premier League e Liga come campionati più adatti al suo gioco.

Questo rafforza il quadro delineato dalle sue prime dichiarazioni, sottolineando la frustrazione del giocatore e la sua chiara volontà di cambiare aria.