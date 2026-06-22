Francisco Cerundolo ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis, diventando il primo argentino a conquistare il titolo del Queen’s Club di Londra. La sua vittoria in finale contro Tommy Paul (6-7, 6-4, 6-3) è stata resa ancora più speciale da un momento di grande commozione: il padre, Alejandro Cerundolo, ha raggiunto il figlio sugli spalti dopo aver affrontato e superato una profonda fobia per il volo.

Il successo di Cerundolo è stato un trionfo sportivo e personale. Dopo la conquista del trofeo, il tennista ha ringraziato il padre per "essersi messo su un aereo", un gesto straordinario.

Alejandro Cerundolo, ex giocatore e allenatore di tennis, non prendeva un volo internazionale da decenni. La sua paura, radicata nel disastro aereo delle Ande del 1972 e aggravata da esperienze in carriera, gli impediva di viaggiare. "Mio padre viaggiava prima, ma quando sono nato ha smesso perché odiava gli aerei e non riusciva a gestirlo", ha detto Francisco. Aveva iniziato la terapia l'anno precedente per la fobia. "Durante l’ultima settimana diceva che sarebbe venuto per la stagione sull’erba. Amava Londra e l’erba, ma non era mai venuto. Io, mio fratello e mia sorella gli dicevamo: ‘Ok papà, finché non sei sull’aereo non ti crediamo’".

Un viaggio inatteso per un traguardo storico

La decisione di Alejandro di viaggiare è maturata all’improvviso, spinta dalla cavalcata del figlio a Londra.

La moglie di Alejandro ha prenotato i biglietti aerei senza informarlo, e la coppia è partita da Buenos Aires, seguendo in tempo reale i risultati di Francisco. I genitori sono arrivati al Queen’s Club mentre il terzo set della finale era in bilico, con Francisco in vantaggio 3-2. Alejandro ha così potuto assistere agli ultimi scambi che hanno consegnato al figlio il trofeo e un ricordo indelebile.

Un finale emozionante e un regalo unico per la famiglia

Al termine della partita, Francisco Cerundolo ha potuto abbracciare entrambi i genitori a bordo campo, coronando una giornata storica con un momento di forte emozione. La vittoria al Queen’s Club rappresenta un traguardo sportivo e la celebrazione di un legame familiare rafforzato dal coraggio e determinazione.

Il titolo londinese si trasforma così nel regalo perfetto per la Festa del Papà, suggellando una storia di sport e affetti che resterà nella memoria del tennis internazionale, testimonianza di una sfida personale superata.