La U.S. Blind Tennis Association ha ufficialmente annunciato l'organizzazione del primo Campionato Nazionale di Tennis per non vedenti negli Stati Uniti. Questo evento storico si svolgerà dal 7 al 9 agosto presso il Brady’s Run Park, situato nella contea di Beaver, in Pennsylvania. La competizione rappresenta una vera e propria pietra miliare per il movimento del tennis adattato, offrendo per la prima volta agli atleti ciechi e ipovedenti l'opportunità di competere per un ambito titolo nazionale.

La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti provenienti da ogni angolo del Paese, impegnati in gare di singolare e doppio.

Le sfide saranno suddivise in diverse categorie, determinate dal livello di vista residua dei partecipanti. Questo torneo è il culmine di anni di impegno e della costante crescita della disciplina, come sottolineato da Murray Elbourn, presidente della U.S. Blind Tennis Association: “Questo campionato è qualcosa per cui la nostra comunità ha lavorato per anni. Per la prima volta, atleti ciechi e ipovedenti da tutto il Paese avranno l’opportunità di competere per un titolo nazionale, dimostrando l’abilità, la determinazione e la passione che definiscono il nostro sport”.

Crescita e inclusione nel tennis adattato

Il tennis per non vedenti si sta affermando a livello globale come uno degli sport adattati con la più rapida espansione, un successo supportato anche dalla International Blind Sports Federation.

Negli Stati Uniti, la partecipazione a questa disciplina è in continuo aumento, grazie a una rete capillare di programmi locali, cliniche specializzate e tornei che coinvolgono atleti di tutte le età. Evan Enquist, direttore del settore Adaptive Tennis della USTA, ha evidenziato l'importanza dell'evento: “Il campionato nazionale inaugurale di tennis per non vedenti è una tappa storica che riflette la straordinaria crescita del tennis adattato e la dedizione di atleti, volontari, allenatori e sostenitori che hanno contribuito a costruire questa comunità”.

Questo torneo non solo offre una prestigiosa vetrina nazionale agli atleti, ma contribuisce anche in modo significativo a promuovere i valori di accessibilità e inclusione nello sport, principi cardine per il movimento paralimpico e per il progresso dell'intera società.

Beaver County, sede di un evento storico

La scelta di Beaver County come sede di questo importante evento è stata ufficialmente confermata dalle autorità locali. Durante una recente sessione di lavoro dei commissari della contea, Tony Caltury, direttore del dipartimento Ricreazione e Turismo, ha annunciato che la manifestazione si terrà presso una struttura locale. Questa decisione è giunta dopo che una precedente sede, inizialmente prevista ad Austin, in Texas, non era più disponibile. L’iniziativa include anche l'organizzazione di una clinica dedicata alla popolazione locale con disabilità visiva, offrendo un'opportunità unica per avvicinarsi al tennis e ad altre attività sportive adattate.

La presenza di questo campionato arricchisce il già fitto calendario di eventi della contea, rafforzando il ruolo di Beaver County come punto di riferimento per lo sport inclusivo e la promozione del benessere attraverso l'attività fisica.