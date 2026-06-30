Il Segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, ha dichiarato di essere stato “felicissimo” per l’eliminazione dell’Iran dai Mondiali, confessando di aver persino “cantato qualche canzone e fatto un balletto di gioia”. Questa affermazione, che ha suscitato notevole clamore, è stata rilasciata nel corso di una dichiarazione pubblica a New York, in data trenta giugno duemilaventisei.

Mullin ha sottolineato che nessuna squadra ha richiesto “più tempo e impegno” quanto l’Iran. Ha spiegato che la squadra ha fatto base a Tijuana, in Messico, e ha potuto accedere agli Stati Uniti solamente il giorno prima delle sue partite a Los Angeles.

Le rigide restrizioni sono state allentate in un'unica occasione, per l'ultima partita a Seattle, quando all’Iran è stato concesso di entrare negli Stati Uniti con un anticipo di quarantotto ore rispetto all'incontro. Questa gestione ha evidenziato le complessità affrontate dalle autorità.

La reazione della Federazione calcistica iraniana

Un funzionario della Federazione calcistica iraniana ha commentato le parole di Mullin definendole una dimostrazione di “nessun rispetto per il diritto internazionale o per i principi fondamentali richiesti a un paese ospitante un evento di tale portata”. Il funzionario ha inoltre aggiunto, con critica, che “gli iraniani sono abituati aimaltrattamenti e alle bugie americane”, evidenziando una percezione di ostilità.

La coerenza della posizione statunitense

La posizione di Mullin non è isolata. Già il ventinove giugno duemilaventisei, Mullin aveva espresso viva soddisfazione per l'eliminazione dell'Iran, dichiarando “so glad they’re gone” (“così felice che se ne siano andati”). In quell'occasione, aveva difeso il trattamento riservato alla squadra durante la fase a gironi, citando le restrizioni imposte: ritiro a Tijuana, ingresso negli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite e rientro immediato dopo le gare. Queste dichiarazioni, rilasciate a distanza di un giorno, confermano e ampliano il quadro delineato dal Segretario, evidenziando una linea coerente nella gestione della presenza iraniana al torneo da parte del Dipartimento della Sicurezza Nazionale statunitense.