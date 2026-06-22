Il ciclismo italiano ha un disperato bisogno di una grande squadra di riferimento e, forse, qualcosa si sta muovendo dietro le quinte. A lanciare l'indiscrezione che ha fatto saltare sulla sedia tifosi e addetti ai lavori è stato l'esperto giornalista Beppe Conti nell'ultima puntata di Radiocorsa su RaiSport.

Secondo le voci raccolte nei salotti del ciclomercato, ci sarebbe in cantiere un progetto ambizioso a lungo termine per dare vita a una nuova corazzata tutta italiana di livello Professional, pronta a fungere da calamita per i migliori talenti azzurri del gruppo.

I tre nomi messi sul tavolo per guidare la rivoluzione sono da brividi: Filippo Ganna, Jonathan Milan e Giulio Pellizzari.

Guercilena alla regia per il grande ritorno del "Made in Italy"

L’assenza di una formazione italiana nel World Tour (e la penuria di grandi sponsor disposti a investire cifre monstre) è una ferita aperta ormai da anni. L'idea di questa nuova squadra nascerebbe proprio per colmare questo vuoto, partendo dalla categoria Professional ma con la solidità e l'ambizione per un successivo salto nel World Tour.

A tessere le fila di questa clamorosa operazione, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe una figura di grandissimo spessore internazionale come Luca Guercilena. L'ex team manager della Lidl-Trek potrebbe essere l'uomo giusto, per esperienza e carisma, per traghettare un pool di sponsor (che si spera possano essere legati alle grandi eccellenze del nostro Paese) dentro una struttura tecnica di primissimo livello.

Un tridente da sogno: velocità, crono e salita

Il piano sportivo del team ruoterebbe attorno ai tre alfieri del movimento azzurro, capaci di coprire ogni tipo di terreno:

Filippo Ganna: Il faro del ciclismo italiano per le cronometro, un leader dall'immagine globale che darebbe immediata credibilità internazionale al progetto.

Jonathan Milan: Il gigante friulano, ormai consacratosi come uno dei velocisti più dominanti e spettacolari del pianeta, capace di garantire vittorie a ripetizione e visibilità nei grandi giri.

Giulio Pellizzari: Il gioiellino marchigiano della Red Bull-Bora-hansgrohe, l'uomo su cui poggiano le speranze italiane per le grandi salite e le classifiche generali del futuro.

Orizzonte temporale: un progetto che guarda al futuro

Trattandosi di un rumors di mercato legato a corridori attualmente blindati da contratti pesanti e a lungo termine con le rispettive corazzate del World Tour (basti pensare all'interesse della Red Bull a blindare ulteriormente Pellizzari), la nascita della squadra richiede tempo.

I rumors parlano di un orizzonte temporale fissato intorno al 2029.

Un'attesa lunga, ma necessaria per costruire fondamenta economiche indistruttibili. Se l'indiscrezione lanciata da Beppe Conti dovesse trasformarsi in realtà, il ciclismo italiano potrebbe finalmente smettere di guardare con nostalgia al passato e iniziare a sognare un futuro di nuovo da protagonista.