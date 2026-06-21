Un messaggio toccante e carico di profondo affetto è stato condiviso dalla figlia di Igor Protti, un commovente saluto d'addio in memoria del padre, scomparso dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il tumore. Il testo, diffuso sui social, offre un ritratto intimo e commovente del legame profondo che univa padre e figlia, esprimendo gratitudine e amore incondizionato.

Il cuore della lettera: amore e gratitudine

Nelle parole della figlia, emerge con forza il ricordo di un padre amato e stimato. Pur nella sofferenza per la perdita, il messaggio è intriso di una profonda riconoscenza, celebrando la figura di Igor Protti non solo come campione sul campo, ma soprattutto come uomo e padre esemplare.

La lettera sottolinea la forza indissolubile del loro legame, un vincolo che trascende la scomparsa fisica, lasciando un'eredità di amore e ispirazione.

La battaglia e il commiato finale

Igor Protti si è spento all'età di 58 anni, al termine di una malattia che lo aveva visto combattere un tumore al colon, aggravatosi negli ultimi mesi. La sua battaglia contro la malattia era diventata di dominio pubblico, e il pubblico aveva seguito con partecipazione e affetto il suo percorso. Il suo addio è stato segnato da un messaggio finale che ha toccato molti: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”. La lettera della figlia si inserisce in questo contesto di commozione collettiva, rappresentando un saluto personale e intimo che si unisce al vasto cordoglio diffuso.

Ricordi indelebili e l'ultimo messaggio

Tra i ricordi più intensi che hanno accompagnato la figura di Protti, spicca l'immagine che lo ritrae mentre accompagna la figlia Noemi all'altare. Questo momento di grande emozione, condiviso in passato sui social, era accompagnato dall'augurio: “Coltivate ogni giorno il vostro amore”, una frase che oggi assume un significato ancora più profondo. L'ultimo messaggio di Protti, diffuso dalla sua famiglia, ha confermato la triste notizia della sua scomparsa: “With immense sorrow, the family announces that Igor passed away during the night”. Questo annuncio includeva il suo toccante saluto finale: “This wonderful journey, like every match, has has reached the final whistle.” Questi elementi rafforzano la profondità del momento e il valore simbolico della lettera della figlia, che diventa parte integrante di un racconto più ampio di affetto, coraggio e memoria.