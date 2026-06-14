Il Giro d'Italia Next Gen 2026 si apre subito con una grandissima azione d'altri tempi. A festeggiare sul traguardo della prima tappa è il norvegese Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team), autore di una cavalcata solitaria di ben 56 chilometri che gli ha permesso di resistere al ritorno feroce del plotone e di indossare la prima, ambitissima Maglia Rosa di questa edizione.

La fuga iniziale e il vuoto sul gruppo

La frazione scattata da Reggio Calabria è stata subito caratterizzata dall'attacco della prima ora che ha deciso la giornata.

Ad evadere dal gruppo nelle fasi iniziali sono stati tre corridori: il futuro vincitore Haugland, il suo connazionale Håkon Eiksund Øksnes (Team Drali - Repsol) e l'italiano Luca Fraticelli (Nazionale Italiana).

Il plotone ha inizialmente sottovalutato l'azione, lasciando spazio alla determinazione dei tre battistrada. Trovando subito un accordo perfetto, il terzetto di testa ha guadagnato un vantaggio enorme sul resto della corsa, che ha sfiorato persino gli otto minuti, facendo scattare l'allarme tra le squadre dei velocisti.

Il capolavoro solitario sul Valico della Limina

A 56 chilometri dalla conclusione, la corsa ha affrontato la salita, pedalabile ma costante, del Valico della Limina. È stato proprio lungo queste pendenze che Haugland ha deciso che era giunto il momento di rompere gli indugi.

Il norvegese ha staccato i compagni di avventura Øksnes e Fraticelli, rilanciando l'azione in solitaria e gettandosi a capofitto verso il traguardo.

Dietro, le squadre dei velocisti hanno finalmente organizzato l'inseguimento, alzando notevolmente il ritmo. Sull'ultima asperità verso Mileto, lo sforzo prolungato ha iniziato a farsi sentire nelle gambe del leader solitario. Il gruppo, tirato a tutta, ha recuperato terreno a velocità impressionante, riducendo chilometro dopo chilometro un distacco che sembrava incolmabile.

Finale da brividi a Vibo Valentia

Gli ultimi chilometri verso Vibo Valentia sono stati un autentico thriller sportivo. Haugland, ormai stremato dalla lunghissima fatica, ha dato fondo a ogni singola goccia di energia rimasta, mentre alle sue spalle il plotone vedeva ormai la sua sagoma.

Il portacolori della Decathlon CMA CGM è riuscito però a compiere un vero miracolo: ha tagliato la linea d'arrivo con una manciata di metri – appena un secondo – di vantaggio, quanto basta per alzare le braccia al cielo e firmare un'impresa da ricordare.

La volata del gruppo, arrivato ormai a ridosso del vincitore, è stata regolata dall'italiano Riccardo Fabbro (UC Trevigiani - Energiapura Marchiol), che ha conquistato la seconda piazza davanti a Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies), terzo sul podio di giornata.

Con questa splendida vittoria, Kasper Haugland si prende non solo la ribalta internazionale ma anche la testa della classifica generale. La caccia alla sua Maglia Rosa è appena iniziata.

Dove seguire la corsa: Il Giro d'Italia Next Gen promette spettacolo per tutte le prossime tappe. Gli appassionati potranno seguire ogni giorno l'evoluzione della corsa in diretta streaming sulle piattaforme Discovery Plus e HBO Max.