Il Giro d’Italia Women 2026 si è chiuso con una delle pagine più entusiasmanti, folli e tatticamente complesse della storia recente del ciclismo femminile. Un finale ad altissima intensità emotiva che ha ribaltato certezze che sembravano scolpite nella pietra dopo il Colle delle Finestre. A trionfare nella classifica generale è una monumentale Demi Vollering, capace di far saltare il banco con un piano strategico spietato, mentre la frazione conclusiva regala la gioia più grande a Elisa Longo Borghini, splendida firma su un traguardo di un valore umano immenso.

Final stage: Elisa Longo Borghini 🇮🇹 🏆

Final GC: Demi Vollering 🇳🇱 🏆 #GirodItaliaWomen pic.twitter.com/byRo2zggrV — Eemeli (@LosBrolin) June 7, 2026

L'attacco da lontano sulla salita di Montoso

I 49” di vantaggio accumulati dalla maglia rosa Anna van der Breggen alla vigilia sembravano un tesoretto solido da gestire sul circuito intorno a Saluzzo. Demi Vollering, tuttavia, è partita con l'intento di giocarsi tutte le sue carte. A un centinaio di chilometri dall'arrivo, lungo le pendenze della salita di Montoso, la portacolori della SD Worx ha sferrato un forcing terrificante, prima con il team e poi personalmente. L'onda d'urto del suo attacco ha letteralmente frantumato il gruppo, riducendolo alle sole atlete di alta classifica e costringendo la maglia rosa a spendere subito energie preziose.

La trappola tattica e il sogno virtuale di Niedermaier

Il vero capolavoro di suspense si è materializzato al termine della discesa. Approfittando del marcamento strettissimo e quasi ipnotico tra le due grandi rivali olandesi, l'arrembante Antonia Niedermaier ha fiutato l'attimo e si è lanciata al contrattacco. Sulla tedesca si sono portate prontamente Elisa Longo Borghini e Niamh Fisher-Black.

A quel punto, tra Vollering e Van der Breggen è iniziata una logorante guerra di nervi: nessuna delle due voleva concedere un cambio all'altra, un prolungato rallentamento che ha permesso al terzetto di testa di guadagnare rapidamente due minuti di vantaggio. Per oltre venti chilometri Antonia Niedermaier ha pedalato in maglia rosa virtuale.

Il crollo di Van der Breggen sulla Colletta di Brondello

Il destino del Giro è cambiato nuovamente sulla salita di Colletta di Brondello, a poco più di trenta chilometri dalla conclusione. Consapevole di non poter tirare troppo la corda, Vollering ha cambiato marcia e impresso un ritmo insostenibile per la maglia rosa. Per la prima volta dall'inizio del Giro, Anna van der Breggen ha palesato una crisi profonda, vedendo la ruota della connazionale allontanarsi definitivamente.

Vollering ha scollinato con circa un minuto di ritardo dal terzetto Niedermaier-Longo Borghini-Fisher-Black, ma tra la discesa e la pianura si è resa autrice di un inseguimento furioso, agganciando la testa della corsa in un battito di ciglia.

Il trionfo di Vollering e il riscatto di Longo Borghini

Trovata l'immediata collaborazione delle tre compagne di fuga – tutte motivate da obiettivi diversi, tra tappe e podio – Vollering ha spinto a fondo sull'acceleratore, scavando un solco incolmabile su una Van der Breggen ormai alla deriva.

Nello sprint ristretto sul traguardo di Saluzzo, Elisa Longo Borghini ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, andando a prendersi una vittoria di tappa dal forte impatto emotivo, utile a scacciare i fantasmi di un periodo personale e sportivo decisamente complicato. Subito dietro, Demi Vollering ha potuto alzare le braccia al cielo per celebrare la conquista di un Giro d'Italia Women leggendario.

Il podio finale di questo Giro pazzesco rispecchia la grandezza della sfida: Demi Vollering sul gradino più alto, affiancata da una commossa Antonia Niedermaier, seconda, e da Anna van der Breggen, che salva il terzo gradino del podio al termine di una giornata di pura sofferenza.