Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha rilasciato una dichiarazione di grande risonanza, annunciando ufficialmente la partecipazione di Donald Trump alla finale dei Mondiali. L'ex presidente degli Stati Uniti, figura di spicco della politica internazionale, sarà presente all'evento sportivo e prenderà parte attivamente alla cerimonia di consegna del prestigioso trofeo. In un'intervista concessa all'emittente televisiva Fox, Infantino ha espresso la sua visione per la giornata conclusiva del torneo: “Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore”.

Alla domanda diretta sulla possibilità di effettuare la premiazione congiuntamente, il massimo dirigente della FIFA ha risposto con enfasi: “Certo”. Questa conferma sottolinea l'importanza e il profilo elevato che si intende dare alla cerimonia finale, con la presenza di una personalità di tale calibro.

La cornice dell'evento mondiale

L'annuncio della presenza di Donald Trump è stato diffuso durante un'intervista televisiva di Gianni Infantino al noto programma Fox & Friends, fornendo un ulteriore elemento di interesse al già atteso epilogo del torneo. La competizione, che vede le migliori nazionali di calcio sfidarsi per il titolo, è attualmente in corso e si sta svolgendo in un formato congiunto, coinvolgendo tre nazioni ospitanti: gli Stati Uniti, il Canada e il Messico.

La data fissata per la finale è il 19 luglio, e l'incontro decisivo si terrà nell'imponente cornice del New York New Jersey Stadium. Questo stadio, già teatro di grandi eventi, si prepara ad accogliere la partita che determinerà il vincitore e la successiva cerimonia di premiazione, che vedrà protagonisti Infantino e Trump.

Precedenti controversi e reazioni del pubblico

La partecipazione di Donald Trump a un evento calcistico di tale portata non è un fatto isolato. L'ex presidente aveva già ricoperto un ruolo di rilievo in una precedente occasione, durante la finale del Mondiale per club. L'evento, che lo scorso anno vide affrontarsi il Chelsea e il Paris Saint-Germain, si svolse anch'esso in un contesto di grande visibilità, presso il MetLife Stadium.

In quell'occasione, la sua presenza sul palco per la cerimonia di premiazione generò un momento di notevole controversia. Salendo tra i giocatori per consegnare i riconoscimenti, Trump fu infatti accolto da una reazione inequivocabile da parte dei tifosi presenti, che manifestarono il loro disappunto con sonori fischi. Questo episodio, che suscitò reazioni contrastanti e divenne ampiamente discusso, prefigura la potenziale accoglienza che potrebbe attendere l'ex presidente anche alla prossima finale dei Mondiali.