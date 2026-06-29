Le Los Angeles Sparks subiscono un duro colpo: la guardia di punta Kelsey Plum sarà assente per almeno quattro settimane a causa di un infortunio alla parte inferiore della gamba sinistra. La sua rivalutazione è prevista tra un mese, un'assenza che mette a rischio le ambizioni della squadra in un momento cruciale della stagione.

L'impatto dell'assenza di Plum sul rendimento

La notizia, comunicata mercoledì, conferma che Plum salterà un minimo di dieci partite. La sua importanza per l'attacco delle Sparks è innegabile: Plum è la seconda miglior realizzatrice della WNBA, con una media di 23,9 punti a partita, e si classifica sesta per assist, con 6,4.

Questi numeri sottolineano il suo ruolo di fulcro offensivo. Il netto divario nel rendimento della squadra è evidente: con Plum in campo, le Sparks hanno un record di 7 vittorie e 5 sconfitte, mentre in sua assenza il bilancio è drasticamente peggiorato a un preoccupante 1 vittoria e 3 sconfitte, dimostrando quanto la sua presenza sia determinante per gli equilibri del team.

Le conseguenze per le speranze playoff

L'assenza prolungata di Kelsey Plum espone in modo critico le carenze di profondità del roster delle Los Angeles Sparks. Senza la sua capacità di segnare e di orchestrare il gioco, le speranze della franchigia di accedere ai playoff rischiano di essere seriamente compromesse. Il team dovrà ora fare affidamento su giocatrici come Ariel Atkins, Erica Wheeler, Rae Burrell, Ta’Niya Latson e Chance Gray.

Queste atlete saranno chiamate a un maggiore protagonismo e a elevare il proprio livello di gioco per tentare di colmare il vuoto lasciato dalla loro stella e mantenere vive le ambizioni stagionali in un campionato sempre più competitivo.