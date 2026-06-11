L'Inghilterra ha concluso la sua preparazione in vista dei Mondiali con una vittoria per tre a zero contro il Costa Rica. L'amichevole, disputata a Orlando, è stata ritardata di oltre un'ora a causa di un violento temporale con fulmini, ma i Tre Leoni hanno saputo imporsi con decisione.

L'ultimo test a Orlando

L'incontro si è svolto a Orlando, presso l'Inter&Co Stadium, ed è stato l'ultimo banco di prova prima dell'esordio mondiale. Il calcio d'inizio è stato posticipato di oltre sessanta minuti a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da un forte temporale e fulmini.

Tuttavia, una volta iniziata la partita, l'unico elemento di disturbo è stato il meteo iniziale, con la squadra inglese che ha preso saldamente il controllo del gioco.

Le reti e il dominio inglese

La prima rete è arrivata al nono minuto, con il vice-capitano Declan Rice che ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio i Tre Leoni. Il raddoppio è stato siglato al ventitreesimo della ripresa, grazie a un calcio di rigore trasformato da Anthony Gordon. La terza e ultima marcatura è stata opera di Ollie Watkins, che ha chiuso i conti al quarantaduesimo minuto del secondo tempo.

L'Inghilterra ha dimostrato un netto predominio, mantenendo un possesso palla superiore all'ottanta per cento e sovrastando l'avversario in tutte le statistiche di gioco.

Le prestazioni dei marcatori Declan Rice, Anthony Gordon e Ollie Watkins hanno evidenziato la solidità offensiva della squadra.

Prossimi impegni mondiali

Dopo questa convincente vittoria, l'Inghilterra si trasferirà nel ritiro di Kansas City. Il debutto ufficiale ai Mondiali è fissato per il diciassette giugno contro la Croazia, nel Gruppo L. Successivamente, la nazionale affronterà Ghana e Panama.

Il successo contro il Costa Rica, unito a quello precedente contro la Nuova Zelanda disputato a Tampa, offre un segnale incoraggiante e conferma la buona preparazione della squadra in vista dell'importante appuntamento mondiale.