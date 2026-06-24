L'Inghilterra e il Ghana hanno pareggiato 0-0 nella seconda giornata del Girone L del Mondiale 2026, disputata a Foxborough. Questo risultato senza reti mantiene entrambe le squadre a quota quattro punti, lasciando la qualificazione e il primato del girone ancora da decidere nell'ultima e decisiva giornata.

La solida strategia difensiva del Ghana blocca l'attacco inglese

Il Ghana ha adottato un approccio tattico estremamente compatto e disciplinato, riuscendo a neutralizzare efficacemente l'attacco inglese per gran parte dell'incontro. La squadra africana ha saputo contenere il possesso palla dell'Inghilterra con una difesa ben organizzata, impedendo ai Tre Leoni di trovare spazi utili per le loro manovre offensive.

Questa strategia ha "incastrato" le offensive inglesi, rendendo difficile per l'Inghilterra costruire azioni significative e costringendo i suoi giocatori a tentativi isolati. In particolare, Harry Kane è apparso spesso isolato e poco servito in area, faticando a ricevere palloni utili per concludere a rete. La prima frazione di gioco si è conclusa senza che nessuna delle due squadre effettuasse tiri in porta, un evento inusuale per una partita di un Mondiale, che non si verificava da Belgio-Croazia nel 2022, a testimonianza della solidità difensiva ghanese.

Occasioni mancate e l'assedio finale senza esito

Solamente nella ripresa l'Inghilterra è riuscita a creare qualche pericolo concreto, intensificando la pressione offensiva.

Al minuto 86, Nico O’Reilly ha sfiorato il vantaggio colpendo la traversa con un potente colpo di testa, un'occasione che ha fatto tremare la difesa ghanese. Il successivo tentativo di Harry Kane, da pochi metri dalla porta, è terminato alto, sprecando un'opportunità cruciale per sbloccare il risultato. Nonostante un assedio finale da parte della squadra inglese, che ha cercato con insistenza la rete della vittoria, il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. L'allenatore Tuchel aveva tentato di cambiare il ritmo della partita e trovare nuove soluzioni offensive inserendo Saka ed Eze, ma anche queste sostituzioni non sono state sufficienti a superare la ben organizzata e resistente difesa ghanese, che ha mantenuto la propria porta inviolata.

Il punto nel Girone L e le prospettive future

Con quattro punti conquistati in due partite, sia l'Inghilterra che il Ghana rimangono pienamente in corsa per il primo posto nel Girone L. La lotta per la vetta del gruppo è quindi ancora aperta e si deciderà all'ultima giornata, promettendo un finale di girone ricco di tensione. Per assicurarsi il primato e un percorso più agevole nella fase a eliminazione diretta, i Tre Leoni dovranno obbligatoriamente battere il Panama nel loro prossimo e decisivo incontro, mentre il Ghana cercherà di fare altrettanto per mantenere vive le proprie speranze.