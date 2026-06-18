L'Inghilterra ha iniziato il suo percorso nel Mondiale con una vittoria convincente, superando la Croazia per 4-2 in una partita ricca di emozioni disputata a Dallas. L'incontro, svoltosi nella notte tra il 17 e il 18 giugno, ha visto il capitano Harry Kane protagonista assoluto con una doppietta, a cui si sono aggiunti i gol di Jude Bellingham e Marcus Rashford, sigillando un esordio trionfale per i Tre Leoni.

Un primo tempo ad alta intensità

La gara ha preso il via con un episodio chiave: un rigore procurato da Madueke su Modric. Sebbene il primo tentativo di Kane dal dischetto sia stato parato, il VAR è intervenuto per segnalare un'anticipazione del portiere Livakovic, permettendo al centravanti inglese di trasformare il secondo calcio di rigore, portando in vantaggio l'Inghilterra.

Il vantaggio, tuttavia, è durato poco, poiché la Croazia ha prontamente reagito al trentacinquesimo minuto con il gol di Baturina, servito da un assist preciso di Sucic, ristabilendo la parità. L'equilibrio è stato nuovamente spezzato al quarantaduesimo, quando Kane ha riportato avanti i suoi con un potente colpo di testa, nato da un calcio d'angolo battuto magistralmente da Declan Rice. Ma le sorprese non erano finite: nel recupero del primo tempo, Musa ha siglato il 2-2 con un tap-in sotto porta, chiudendo una frazione di gioco estremamente combattuta e ricca di capovolgimenti.

La supremazia inglese nella ripresa

Al rientro dagli spogliatoi, l'Inghilterra ha mostrato una determinazione ancora maggiore, prendendo il controllo del match.

Dopo soli due minuti dall'inizio della seconda frazione, Jude Bellingham ha riportato i Tre Leoni in vantaggio con una splendida azione personale, culminata in un tiro incrociato che ha fissato il punteggio sul 3-2. La squadra inglese ha continuato a esercitare una pressione costante sulla difesa croata, creando numerose opportunità da gol. Il portiere croato Livakovic è stato chiamato a compiere diverse parate decisive per mantenere la sua squadra in partita. Nonostante la resistenza avversaria, a cinque minuti dal fischio finale, Marcus Rashford ha messo il sigillo sulla vittoria, realizzando il quarto gol e chiudendo definitivamente l'incontro con una prestazione complessivamente convincente da parte dell'Inghilterra.

Contesto e protagonisti della vittoria

La serata di Dallas ha visto Harry Kane grande protagonista, come sottolineato dal commento “Alla festa del gol del Mondiale… è invitato anche Harry Kane”, evidenziando il suo ruolo decisivo con la doppietta che ha contribuito al 4-2 con cui l'Inghilterra ha superato la Croazia al suo esordio. Questa importante vittoria, ottenuta in un girone che include anche Ghana e Panama, avvicina significativamente la nazionale inglese alla qualificazione per la fase successiva del torneo. La squadra ha dimostrato una notevole solidità, combinando l'efficacia realizzativa del suo capitano con la velocità e l'agilità di Madueke e la pericolosità costante generata dai calci d'angolo battuti con precisione da Declan Rice.

L'incisività mostrata dagli inglesi, in particolare nella ripresa, ha fatto la differenza contro una Croazia che, pur avendo provato a reagire, soprattutto nel primo tempo, non è riuscita a contenere l'offensiva avversaria.